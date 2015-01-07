Ses sanatçısı Ayla Gürses vefat etti

Merhum ses sanatçısı ve bestekar Yıldırım Gürses'in eşi, TRT sanatçısı Ayla Gürses, 69 yaşında vefat etti.

Oğlu Beyazıt Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre Ayla Gürses, Ulus semtindeki evinde öğle saatlerinde hayatını kaybetti.



Ayla Gürses'in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.



TRT sanatçısı Ayla Gürses, kendisi gibi Türk sanat müziği sanatçısı olan Yıldırım Gürses ile 1962'de evlendi. Yıldırım Gürses, 18 Kasım 2000'de 62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.