SES Mardin Şubesi: Salgın yönetimi kontrolden çıktı; hastaları başka illere sevk ediyoruz

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kentteki son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Salgın yönetimi kontrolden çıktı ve toplam vaka sayımız 5 bine yaklaştı. Hastaları başka illere sevk ediyoruz" dedi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, Covid-19 salgınının kentteki son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Mardin’de vaka sayılarının beklenenin çok üstüne çıktığı belirtilen yazılı açıklamada, "İlimizde, 'Normalleşme' sonrası salgın yönetimi kontrolden çıkmış ve toplam vaka sayımız 5 bine yaklaşmıştır. Mevcut haliyle pandemi hastanesi ilan edilmeyen hastanelerde bile Covid-19 vakalarının yatışı yapılmaktadır. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakımların neredeyse tamamı dolmuş ve artık hastaların başka illere sevk edilmesi söz konusudur" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enfekte olan sağlıkçı sayısı 200’ü buldu"

“Bu durum hem başka hastalığı olan kişilerin hastanelere başvurmasını kısıtlamakta hem de hastanelerde yatışlı olan hastaların aldığı sağlık hizmetinin kalite ve niteliğini azaltmaktadır. Ayrıca artan vaka sayıları nedeniyle tedavide kullanılan bazı ilaçların ve sağlık emekçilerine yönelik kişisel koruyucu donanımların temininde de aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Sağlık emekçilerinin vakalar ile temaslarının artmasına paralel olarak enfekte olan sağlıkçı sayımız da 200'ü bulmuştur."

"Günlük vaka sayısı 150’ye ulaştı"

"Son dönemde günlük ortalama 150 vakanın tespit edildiği ilimizde, test yapılmasında uygulanan kısıtlamalar sonrasında göreceli olarak bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak, biliyoruz ki gerçek vaka sayısı tespit edilenin çok üzerindedir ki bu gerçeklik sadece Mardin için değil tüm ülke için geçerlidir.

"Diğer bölge illerindeki sağlık emekçileri örgütlerinden aldığımız bilgi itibariyle sadece bölgedeki vaka sayısının binin üzerinde olduğunu tespit ettiğimiz günlerde bile Sağlık Bakanlığı'nın bin vaka açıkladığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük verilen tablodaki vaka sayılarının sadece hastaneye yatışı yapılan vaka sayısı olabileceği konusunda ciddi tespitlerimiz var."

"Filyasyon çalışmaları etkinliğini yitirdi"

"Ayrıca, özünde vakaların kaynağını bulmaya yönelik yapılması gereken filyasyon çalışmaları da maalesef ki etkinliğini yitirmiş durumdadır. Tespit edilen temaslılara test uygulanmayıp, kişiler sadece karantinaya alınmaktadır.

"Ancak, insanların ekonomik ve psikolojik durumlarının önemsemeden 14 gün karantinaya alınması nedeniyle artık vakaların gerçek temaslıların bilgisini vermediğini, temaslıların karantina uygulamalarını yerine getirmediklerini görüyoruz. Sağlık emekçilerinin enfekte olmasının ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmelerinin yanında halk da artık psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden bir bıkkınlık yaşamaktadır."

"Ekonomi değil, halkın sağlığı öncelenmeli"

"Bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Alınan önlemler ekonomik ve politik kaygılardan öte bilimsel verilere göre yürütülmeli, ekonomi değil halkın sağlığı öncelenmelidir. Bilgiler şeffaf ve açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Halkın 'evde kal' çağrılarına ve karantina şartlarına uyması için iktidarın gerekli ekonomik düzenlemeleri yapması gerekir ki bu zaten sosyal devlet olmanın bir gereğidir.

"İl pandemi kurullarının, verileri ve mevcut durumu il düzeyinde günlük açıklayarak halkı bilgilendirmesi ve halkın salgın ile mücadeleye katılımını sağlaması gerekir. Sağlık emekçilerinin ve halkın katılımının sağlanmaması doğru ve yeterli önlemlerin alınmamasına, vaka ve ölüm sayılarının daha da artmasına neden olacaktır."