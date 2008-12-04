Ses kirliliği balina ve yunusları tehlikeye sokuyor

Okyanuslardaki ses kirliliğinin balina ve yunusları tehlikeye sokması nedeniyle, BM çerçevesinde bir uluslararası sözleşme imzalanması için çalışma yapılıyor.



Yaklaşık 100 ülke hükümetlerinin temsilcileriyle, hükümetler dışı örgütleri bir araya getiren uluslararası konferans Roma'da başladı. Cuma gününe kadar sürecek olan konferansta, okyanuslardaki ses kirliliğinin önlenmesi yöntemleri tartışılıyor.



İmzalanması hedeflenen, "BM Göçeden Türlerin ve Vahşi Hayvanların Korunması Sözleşmesi" ile alınabilecek önlemler arasında, "okyanustaki gemi rotalarının değiştirilmesi, gemilerde daha gürültüsüz makinelerin kullanılması, gemilerin hızlarının düşürülmesi, tehlike altındaki deniz türlerinin yaşadığı bölgelerde yapılan kimi testlerin ve sonar kullanımının yasaklanması" da sayılıyor.



Okyanus tabanındaki hidrokarbon yataklarının keşfi için kullanılan sismik cihazlarla askeri gemilerin kullandıkları sonar cihazları, sonar ile haberleşen ve yollarını bulan, eşleşen deniz memelilerinin iletişim olanaklarını bozuyor. Binlerce mil uzaklara ses dalgası gönderebilen bu cihazlar, yine birbirleriyle binlerce mil mesafeden haberleşebilen deniz memelilerini olumsuz etkiliyor.



Bu memeliler için bir başka tehlike de küresel ısınmadan kaynaklanıyor. İklim değişikliği deniz suyunun bileşimini değiştiriyor. Bu da insan kaynaklı ses dalgalarının sularda daha ilerilere gitmesine yol açıyor ve dolayısıyla balinalar ve yunuslar daha fazla rahatsız oluyor.



BM Çevre Programı sözcüsü Nick Nutall, hükümetlerin önlem almaya hazır olduklarını belirtiyor. Nutall, "Konferansta, okyanuslardaki ses kirliliğinin azaltılması için ilgili ülkelerin üstlenecekleri yükümlülüklere ilişkin kararlar alınacak" dedi.



(AA)

