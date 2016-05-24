Ses kaydı yayınlanınca istifa etti



Romero Juca'nın göreve gelmeden önce yaptığı bir konuşmada "Lava Jato" adlı yolsuzluk soruşturmasını dolaylı yoldan engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Lava Jato adlı operasyon, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerine rüşvet karıştırılıp karıştırılmadığını soruşturma amacıyla başlatılmıştı.

Folha de São Paulo gazetesi tarafından yayınlanan ses kaydı, Romero Juca ile Petrobras menajeri Sergio Machado arasında Mart ayında yapılan bir konuşmaya ait. Juca kayda göre yolsuzluk operasyonunu hükümet değişikliği yoluyla durdurmaya çalışmak gerektiğini söylüyor. Romero Juca ayrıca Brezilya'da eski devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilmesine neden olan yolsuzluk operasyonunun kapsamının daha da genişleyeceğine dair endişesini dile getiriyor. Ayrıca general ve diğer ordu mensuplarıyla görüştüğünü belirten Juca, gördüğü kişilerin suratlarının ona Dilma Rousseff'in görevden azledilmesini hoşgörüyle karşılayacaklarını söylediğini belirtiyor.

Ekonomiyi canlandıracak reformlar açısından kilit bir bakan olarak görülen Romero Juca, Brezilya'da geçici devlet başkanı Michel Temer'e yakın bir isim olarak biliniyor. Her iki siyasetçi de Brezilya Demokratik Hareket Partisi'nin içinde yer alıyor. Brezilya'da önde gelen siyasetçilere yönelik yeni ses kayıtlarının kamuoyuna yansıması bekleniyor.