Ses izolasyonu sağlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek

İnşaat halindeki ve mevcut tüm binalara, insanların beden ve ruh sağlığının korunması için gürültü kriterleri getiriliyor. Bu kriterlere uymayarak gerekli izolasyonun sağlanmadığı binalara ruhsat verilmeyecek.

Hürriyet’te yer alan haber göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeye göre binaların adım sesi, çocuk oynaması, eşyaların sürüklenmesi gibi gürültü düzeylerine göre izole edilmesi sağlanacak. Gereken şartları sağlamayan hiçbir inşaata yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek. Bakanlık tarafından hazırlanan Binaların Gürültüden Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmelik taslağı, tüm binalar için önemli düzenlemeler içeriyor.

Düzenlemeyle, kamu kurumları ve özel yapılarda insanların karşı karşıya kalacağı gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Taslak, tüm konutlarda, hastanelerde, okullarda, bakanlık binalarında komşuluk, insan kaynaklı, ısıtma, iklimlendirme, asansör, merdiven, çöp bacası gibi mekanik sistemlerin gürültülerine yönelik alınacak tedbirleri içeriyor. Hazırlanan düzenlemede hastaneler, okullar, evler, konser salonları gibi alanlarda uygulanması gereken ses yalıtım düzeyleri ayrı ayrı belirlendi. Evlerde eşya taşıma, çocuk sesi ve adım seslerine kadar tüm gürültü yaratan durumlar için kriterler yer aldı.

Bakanlık, Çevre Kanunu uyarınca binalarda önlem almayanlara veya standartlara aykırı şekilde gürültü yapanlara 770 lira idari para cezası kesebiliyor. Buna göre; tedbirlere uymayarak aşırı gürültü yapan ulaşım araçları 2 bin 321 lira, işyerleri ve atölyeler 7 bin 746 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 23 bin lira idari para cezası veriliyor.