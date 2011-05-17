Ses fazla geldi, komşularını kurşuna dizdi

T24- İzmir'in Torbalı İlçesi'ndeki mahallede nişan törenindeki müzik sesinden rahatsız olan komşu, balkona çıkıp kalabalığın üzerine tüfekle peş peşe ateş etti. 3’ü çocuk 8 yaralı var.







İzmir’in Torbalı İlçesi’nde önceki gün 14.00 sıralarında Leyla Kandemir (18) ile Aydın Kandemir (20) çiftinin sokakta nişan töreni yapıldı. Müzikten rahatsız olan komşu Murat Sucu (44), evinin balkonuna çıkıp, oynayan kalabalığa çift namlulu kırma av tüfeğiyle peş peşe iki el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Zeynep Kandemir (5), Aziz Kandemir (17), Hatice Yıldırım (17), Hedo Kandemir (46), Sultaniye Kandemir (43), Hamit Kandemir (51), Mehmet Ertaş (46) ve Şemsi Kandemir (71) yaralandı. Yaralı 8 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Nişana İzmir ve Mardin’den katılan yaralıların sağlık durumları iyi.

11 fişeği daha vardı

Polis, Murat Sucu’yu olayda kullandığı av tüfeği ve üzerindeki avcı yeleği içinde 11 dolu fişekle gözaltına aldı. Leyla Kandemir, “Ateş eden kişi psikolojik sorunları olan biri. Çok üzüldük, neyse ki ölen olmadı” dedi.