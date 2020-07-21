Eski SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç tutuklandı

Eski Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı adliyede tutuklandı.

Eski SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının DTK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Diyarbakır Adliyesine giderek savcılığa ifade veren Oruç, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Burada ifadesi alınan Oruç, DTK çalışmaları gerekçe gösterilerek, “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"Serbest bırakın"

SES Diyarbakır Şubesi de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Oruç’un tutuklanmasına tepki gösterdi.

Paylaşımda, "Önceki dönem şube eş başkanımız Recep Oruç, hakkındaki bir soruşturmadan dolayı bugün ifade vermeye gittikten sonra tutuklandı. İktidar kendine muhalif olan herkesi bir şekilde sindirmeye çalışıyor. Biz bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Recep arkadaşımızı derhal serbest bırakın" denildi.