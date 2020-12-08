Ses duvarını aşan ilk pilot hayatını kaybetti

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Ses duvarını aşan ilk pilot Chuck Yeager 97 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li pilotun eşi Victoria Yeager, "Büyük bir üzüntüyle size hayatımın aşkı General Chuck Yeager'ın doğu zamanıyla 9'dan hemen önce hayatını kaybettiğini bildirmeliyim" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Victoria Yeager, "O Amerika'nın en iyi pilotuydu. İnanılmaz bir hayat yaşadı. Bıraktığı güç, macera ve vatanseverlik mirası her zaman hatırlanacak" yazdı.

General Yeager, 1985'teki otobiyografisinde, "Henüz istediğim her şeyi yapamadım, ama işim bittiği zaman geriye pek bir şey kalmamış olacak. Eğer yarın kaza yapsam suratım asık olmaz. Çok eğlendim" yazmıştı.

Yeager'ın başarıları The Right Stuff (Boşluktaki Kahramanlar) filmi ve kitabıyla ölümsüzleştirilmişti.