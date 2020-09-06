SES Diyarbakır: Kentte 20 bin dolayında kişinin Koronavirüs karantinasında

Koronavirüs vakalarının en fazla olduğu illerin başında gelen Diyarbakır, alarm veriyor. SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, kentte 20 bin dolayında kişinin Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu dile getirdi.

Son iki haftadır kentteki hastanelerde günlük tedavi gören kişi sayısının 700 ile 750 arasında değiştiği bilgisini paylaşan Güldiken, bu 750 kişi arasında 150 kişinin yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü kaydetti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Güldiken kentte günlük 10 ile 15 arası yaşamını yitiren hasta sayısının olduğunu söyledi:

“20 bin kişinin tamamı elbette Covid-19 değil. Bunlardan bir kısmı evdeki birinin Covid-19 olmasından dolayı karantinada. Şimdiye kadar Diyarbakır’da tanısı almış, iyileşmiş, tedavi gören, karantinada olan kişi sayısı 100 bini aşmış durumda.”