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Serviste unutulduğu için ölen Alperen'in gittiği okul kapatıldı; müdür hakkında gözaltı kararı

Okula ciddi boyutta para cezası kesileceği belirtildi

18 Ağustos 2017 19:26

İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulun kapatılmasına karar verildi. 

Çiğli’de Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na giden 3 yaşındaki Alperen'in ölümü ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ederken, okulun İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak kapatıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Adli soruşturmalar devam ediyor. İdari soruşturma sonucunda ciddi boyutta bir para cezası kesilecek. Henüz rakam netleşmedi. Öğrenci e-okul sistemine kayıtlı değil. Servis kayıtlı değil. Bu okul yaz okulu olduğu için Kaymakamlık oluru ile açılmış. Bizim denetimlerimiz daha önce olduğu gibi sıkı bir biçimde devam edecek" diye konuştu.

Anaokulu müdürü ile servis görevlisi hakkında gözaltı kararı

Öte yandan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, Alperen'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil bütün delillere el konulduğu belirtildi.

Aynı zamanda anaokulunun sahibi ve müdürünün eşi olan servis şoförü T.İ.'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı, daha önce savcılıktan serbest bırakılan servis görevlisi D.K.'nin yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu? 

İzmir'de 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Alperen'i ana okuluna götüren servisin şoförü T.İ.  "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanırken; servis görevlisi D.K. savcılıktan serbest bırakılmıştı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmişti.

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Alperen Şahin

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