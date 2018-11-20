Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili davada, okul sahibine tahliye

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin\'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis sürücüsü Taner İşgören ile eşi okul sahibi Yurdagül İşgören\'in de aralarında bulunduğu 2\'si tutuklu, 6 sanığa verilen 5 yıl ile 9 yıl arasındaki hapis kararlarının temyiz edilmesinin ardından, Bölge Adliye Mahkemesi\'nde yeniden yargılanma yapıldı. Yerel mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve son hazırlanan bilirkişi raporunda da asli kusurlu bulunan Yurdagül İşgören, tahliye edildi.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında \'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek\' suçlarından dava açıldı. Geçen 19 Temmuz\'da Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, Alperen\'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İ.\'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.\'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İ.\'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.\'ye 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.\'ye 6 yıl, Bekir G.\'ye 5 yıl, Ahmet S.\'ye 5 yıl hapis cezası verildi.

BİLİRKİŞİ ASLİ KUSURLU BULDU

Kararların tarafların avukatları tarafından temyiz edilmesi sonrasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi\'nce yapılan inceleme sonucu, yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksikliklerin bulunduğu gerekçesiyle sanıklar tekrar yargılanmaya başlandı. 14\'üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yurdagül İşgören, tutuksuz sanıklar Ahmet S., Arzu G., Alperen Sakin\'in ailesi, tarafların avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

14\'üncü Ceza Dairesi Başkanı, yerel mahkemede yapılan yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle kendi mahkemelerince hazırlatılan yeni bilirkişi raporunu açıkladı. Rapora göre okul sahibi Yurdagül İşgören\'in olayda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Duruşmada ilk olarak savunmasını yapan Yurdagül İşgören, son bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, \"Ben bu olayda suçsuzum. Bilirkişi raporuna katılmıyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim\" dedi. Yurdagül İşgören, eşiyle birlikte tutuklu olmasından dolayı çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “Bu sebepten ötürü en azından ikimizden biri tahliye edilsin\" diye konuştu.

Ardından savunması yapan öğretmen Arzu G. ise olayda yaşamını yitiren Alperen\'den sorumlu olmadığını, 0- 2 yaş grubu öğrencilerinden sorumlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine söz alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, Arzu G.\'nin 0-2 yaş grubundan sorumlu olduğunu söylemesine itiraz ettiklerini belirterek, \"Anaokullarında 36 aydan küçük çocukların eğitim görmesinin mümkün olmaması sebebiyle verdiği ifadeye katılmıyoruz. Bunu söylemesi de açıkça suçtur\" dedi. Arzu G., Alperen\'in sorumluluğunun kendisine ait olmadığını savunarak, \"Ben Alperen\'in öğretmeni değilim. Bana onun sorumluluğu ile ilgili bir görev verilmedi. Ben 0- 2 yaş grubu öğrencilerinden sorumluydum\" diye konuştu. Ayrıca bilirkişi raporunda Arzu G.\'nin tali kusurlu olduğu belirtildi.

Yerel mahkemedeki yargılamalara katılmayan ve delilleri karartma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ahmet S. ise olayda herhangi bir suçunun olmadığını öne sürdü. Yargılama sırasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ahmet S.\'nin son hazırlanan bilirkişi raporunda cezai yönden kusurunun bulunmadığı belirtildi.

\'ALPEREN\'İN ŞORTUNU BEN GİYDİRMEDİM\'

Duruşmada söz alan Alperen\'in annesi Buket Sakin ise olay günü oğlunu servise verirken üzerinde bulunan şort ile olaydan sonra kamera kayıtlarını incelediğinde çocuğunun üzerindeki şortun farklı olduğunu söyledi. Ölüm sırasında çocuğunun üzerindeki şortun çantadaki yedek şort olduğunu söyleyen anne Sakin, \"Alperen\'in ölümünden sonra bize gösterilen fotoğraftaki şortu ben giydirmedim. O şort çantasındaki yedek şorttu. Ben bu durumun araştırılmasını talep ediyorum\" dedi.

Savunmaların ardından söz alan Yurdagül İşgören\'in avukatı, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini istedi. Sakin Ailesi\'nin avukatları ise yerel mahkeme sonucuyla ilgili görevsizlik kararı verilerek yargılamanın ağır ceza mahkemesinde baştan yapılmasını talep etti.

OKUL SAHİBİNE TAHLİYE

Duruşma savcısı mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yurdagül İşgören\'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine, bilirkişi raporuna karşı da sanık avukatlarına savunma yapmak üzere ek süre vererek duruşmayı erteledi.



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