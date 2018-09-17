Serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürüne dava

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in 9 saat serviste unutulduğu için öldüğü olayla ilgili Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

Aile avukatlarının Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘gerekli sorumlulukları yerine getirmediği’ gerekçesiyle olaya dahil edilmesi talebinde bulunması ve Çiğli Kaymakamlığı’nın olaya ilişkin soruşturma izni vermesi üzerine Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü M.U ve şube müdürleri H.B ve Ş.Ş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan ön inceleme raporunda Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin söz konusu özel anaokulunun denetlenmesinde ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesinde, kontrollerin yapılmasında sorumluluklarının bulunduğu belirtildi. İddianamenin Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle ilçe müdürü ve şube başkanlarının 1 Kasım’da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

6 sanığa hapis cezası verilmişti

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017’de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz’da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin’in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.