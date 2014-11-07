Servislerin kaldırılacak olmasına ilk yorum: Kaldırılır ama 20-30 yıl sonra

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Hakan Orduhan, hükümetin servisleri kaldırılması planından dolayı endişeli olmadıklarını söyledi. Orduhan, “Bunlar konulmuş hedeflerdir. Servislerin kalkması gerektiğini biz de söylüyoruz. Fakat servislerin kaldırılması konusunda endişeli değiliz” dedi.

Orduhan endişeli olmamalarının nedenini ise şöyle açıkladı:

“Bu uygulamaya ne zaman geçilir bilinmez. 20 yıl sonra mı olur, 30 yıl sonra mı olur? Evet servis İstanbul gibi bir kent için ayıptır. Fakat toplu taşıma şu anda yaygın değil. Siz oturmalı olarak çalışacak bir metro ağı yaparsınız, o zaman bu uygulama gerçekleşebilir.”

Sadece İstanbul’un servis ekonomisinin yılda 1.5 milyar dolarlık bir ekonomi yarattığını ifade eden Orduhan, “O zaman biz de paralel taşımacılık yaparız” diye konuştu. Paralel taşımacılıktan kasıt anahatlara giden toplu taşıma araçlarından sonra insanları evlerinin bulunduğu alanlara taşımak…

‘Kademeli olarak azalacak’

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz ise, kademeli olarak servis taşımacılığında bir azalma olmasının mümkün olduğunu kaydetti. Gündüz, İstanbul’da servis taşımacılığı yapan 55 bin araç olduğunu ifade etti. Söz konusu araçların 15 bin kadar öğrenci taşımacılığı yaptığını kaydeden Gündüz konuşmasının devamında “2023 Ulaşım Master Planı’na uygun olarak servis taşımacılığı kademeli olarak azaltılacak zaten. Bizler de bunu biliyoruz ve planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Yurtdışına hizmet ihracı yapmaya başladık. Ancak öğrenci taşımacılığında servisi kaldırmak mümkün değil” dedi.