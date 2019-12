Servisçinin, öğrenci annesine seks şantajı

Çocuklarının okul servisi şoförleriyle ilişkiye giren iki genç kadın, telefonla çekilen görüntülerle şantaja maruz kaldı.



Ankara Yenimahalle’deki olayda, H.S. (26) ve M.E. (27) adlı iki kadın, beş yaşındaki çocuklarının okul servisi şoförü Sait Y. (34) ile beş ay önce tanıştı. Sait Y.’nin kendisiyle ilgilendiğini fark eden H.S., durumu komşusu ve arkadaşı M.E.’ye anlattı. M.E., arkadaşına, "Şoför seni seviyor. Cep telefonundan ara ve konuş. Tanışın" dedi. Bunun üzerine H.S., Sait Y.’yi aradı, buluşma ayarladı ve servis aracında cinsel ilişkiye girdi.



Arkadaşıyla da birlikte oldu



Sait Y., ertesi gün genç kadının arkadaşı M.E.’yi aradı ve "Uzun zamandır sana aşığım. Seninle arkadaş olmak istiyorum" diyerek genç kadınla birlikte olmaya başladı. M.E., olayı anlattığı arkadaşı H.S.’den tepki görmeyince, "Sait’in servis arkadaşı Yunus Y. var, yakışıklı çocuk. Sen de onunla arkadaş ol" dedi. H.S. teklifi kabul etti.



Gizlice kayıt yaptı



Yaklaşık iki hafta önce M.E.’yi evine getiren Sait Y., genç kadının banyo yaparken çıplak görüntülerini gizlice cep telefonuna kaydetti. Ertesi gün kadını arayan şoför, 500 TL paraya ihtiyacı olduğunu, akşama kadar kendisine getirmesini aksi takdirde görüntüleri internete verip ailesine göndereceğini söyledi.



Şantajcı servisçi tutuklandı



Bunun üzerine iki kadın, polise giderek ilişkilerini anlatıp servis şoförünün yakalanmasını istedi. Polisin gözaltına aldığı Sait Y. ve arkadaşı Yunus Y.’nin cep telefonunda kadınların çıplak görüntüleri ele geçirildi ve Sait Y. tutuklandı.



Kadınlar sığınma evine



İki kadın hayati tehlikelerinin olduğunu söyleyerek, evlerine geri dönemedi. Bunun üzerine kadınlar sığınma evine gönderildi.