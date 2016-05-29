Servis şoförü, 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı!

Antalya'da ilkokul öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı. Olay, annenin 9 yaşındaki kız çocuğunun birkaç kez eve geç gelmesinden şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesindeki İstiklal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi S.A., geçen Nisan ayında birkaç kez eve geç gelince anne E.A.U. şüphelendi.



Son durakta inen kızının, servis şoförü E.U.'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine E.A.U., polis merkezinde şikayetçi oldu. Okul yönetimi şoförün işine son verirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.U., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Okuldaki diğer öğrenci ve veliler taciz olayını kendilerine gelen tanık olmaları yönündeki tebligatla öğrendi.



Doğan Haber Ajansı'na konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Tevke, "Amacımız bu türlü ahlaksızlığı sona erdirmek. Gereken yapılıyor. Evlatlarımızı kimse istismar edemez" dedi.



Adının açıklanmasını istemeyen ve aynı servisle yeğeninin okula gidip geldiğini söyleyen öğrenci halası ise, "7 yaşındaki yeğenimi de tanık olarak mahkemeye çıkaracaklar. O servisten en son inen yeğenim olsaydı, belki aynı şeyle karşılaşacaktı" diye konuştu.



Çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.U'nun yakınları ise olayın iftira olduğunu söyledi. E.U.'nun herkes tarafından sevilen biri olduğuna dikkati çeken yakınları, "Böyle bir şey yapacağına ihtimal bile vermiyoruz. Konu önce sulh ceza hakimliğinde görüldü ve takipsizlik verildi. Ancak daha sonra ailenin iddiası ile konu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal etti ve E.U. tutuklandı. İlk duruşmada tahliye olmasını bekliyoruz" dedi.