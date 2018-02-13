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Servis otobüsünün çarptığı emekli öğretmen öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da yolun karşısına geçerken servis otobüsünün çarptığı emekli öğretmen Mehmet Yanıkoğlu (70), hayatını kaybetti

13 Şubat 2018 19:03

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da yolun karşısına geçerken servis otobüsünün çarptığı emekli öğretmen Mehmet Yanıkoğlu (70), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Plevne Caddesi\'nde meydana geldi. Bir fabrikaya ait Mehmet T. yönetimindeki 06 FM 2216 plakalı servis otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Mehmet Yanıkoğlu\'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını yere çarpan Mehmet Yanıkoğlu, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Yanıkoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Servis şoförü Mehmet T., polis tarafından gözaltına alındı.

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