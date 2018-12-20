Servis otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet CANDAN-Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, kontrolden çıkan servis otobüsü, önündeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasına daldı. Kazada otobüsün altında kalan 3 kişiden 1\'i yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi’nden Bornova Kaymakamlığı’na istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan birinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, diğer iki yaralı ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları ise servis otobüsünü kullanan şoför A.S.’nin kazadan sonra olay yeri yakınında bulunan polis merkezine kaçtığını öne sürdü. Şoförün emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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