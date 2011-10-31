-Servis otobüsü kazası: 24 yaralı ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Beypazarı karayolunun 12. kilometresinde, Çayırhan beldesindeki bir maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan Remzi Arpacı yönetimindeki 06 DH 4999 plakalı servis otobüsü, Nevzat Şahin'in kullandığı 06 DF 7881 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, serviste bulunan Kemal Çağlayan, Kadir Yiğit, Sadullah Köçer, Mehmet Köksal, Mehmet Korkmaz, İlyas Şanlı, Ferhat Cantürk, Güven Gürses, Yavuz Aydoğan, Ali Kesikbaş, Levent Yüksel, Suat Koç, Aydın Ünlü, Ferhat Kılınçaslan, Ferhat Uzunoğlu, Hasan Can, Abdullah Üstün, Okan Çevik, Bülent Uysal, Emrah Uzunoğlu, Ferhat Pehlivan, Kemal Ata, Nuri Türkdoğan ve servis otobüsü şoförü Remzi Arpacı yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan işçi Nuri Türkdoğan Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.