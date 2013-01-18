Servis minibüsü metrobüsle çarpıştı; 3 kişi yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de bir servis minibüsüyle metrobüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.



İstanbul'da D-100 Karayolu Bahçelievler Ömür rampasında kontrolden çıkan bir servis minibüsü, metrobüs yoluna girdi.

Bariyerleri aşan minibüs seyir halindeki metrobüse çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, metrobüste ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar istikametine ilerleyen minibüs, çelik bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi. Seyir halindeki metrobüse de çarpan minibüste büyük maddi hasar meydana geldi.

İncirli durağından yeni hareket eden ve hızı fazla olmayan metrobüste küçük çapta maddi hasar oluşurken minibüste bulunan sürücü Hüseyin Özmen ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Seferler yarım saat aksadı



Kaza nedeniyle metrobüs seferleri yaklaşık yarım saat tek şeritten devam etti. Aracın kaldırılma çalışmaları sırasında D 100 Karayolu Bakırköy istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan minibüsün vinçle kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu ve metrobüs yolundaki trafik normale döndü.