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Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

15 Mart 2018 12:57

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Çelikhan\'dan Adıyaman yönüne giden Dursun Karabekmez yönetimindeki 44 DK 735 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden giden Abdulvahap Gazi Reçber yönetimindeki 02 BC 466 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Firdes Karabekmez, Rıfat Kuşar, Mesut Yılmaz, Şahin Karakuş, Hüseyin Atay, İzzet Coşkun, Nermin Karabekmez, Şerif Kırmızı, Sırrı Özdemir, Mehmet Kaya, Emrah Kaya ve Berat Karabekmez yaralandı.
Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 4\'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğin tek yönden sağlandığı karayolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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