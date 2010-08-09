Servis minibüsü devrildi: 3 ölü 7 yaralı

T24 - Türk Hava Yolları personelini taşıyan servis minibüsünün lastiği patlayınca faciaya neden oldu.

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atmaya başlayan minibüs 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aşırı hızlı olduğu öğrenilen servis minibüsü sol şeritte ilerlerken birden lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs şoförün kontrolünden çıkarak önce Metrobüs hattını koruyan bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atmaya başlayan minibüs yaklaşık 20 metre ileride yanı üzerine devrildi. Kaza anında bazı personellerin camdan fırladıkları öne sürüldü.

Kaza sonrası THY personeli olduğu öğrenilen 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerden birinin kafasının koptuğu gözlendi. Kazada 7 personel vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara müdahale etmek için çevreden çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sonrası D-100 karayolunda adeta can pazarı yaşandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay sonrası THY personelleri de kazanın yaşandığı yere akın etti. Meslektaşlarının cansız bedeni ile karşılaşan bazı çalışanlar ağlamaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ihtimaline karşılık kaza yapan aracın bulunduğu yeri köpükle ıslattı. Cesetlerin yapılacak incelemenin ardından morga kaldırılacağı bildirildi.

O aksi aranıyor



Türk Hava Yolları (THY) personelinden 3 kişinin öldüğü, ikisi ağır 7 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili ön tarafı hasarlı ticari bir taksinin arandığı belirtildi. Ticari taksinin THY personelini taşıyan minibüsü sıkıştırdığı ve kazaya sebep olduğu iddia edildi.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere 3 kişi öldü, ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili çeşitli iddialar dile getirildi. İlk bilgiler kazanın yolcu minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği yönündeydi. Daha sonra polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ön tarafı hasarlı ticari bir taksinin minibüsü sıkıştırdığı ve kazaya sebep olduğu iddia edildi.

Kazada yaralanan yolcular olay yerine gelen ambulanslara çevre hastanelere kaldırdı. Feci kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı









Servis kazasında ölenler belli oldu

Yenibosna Kuleli mevkiinde lastiği patlayan servis minibüsünün sebep oldu servis kazasında ölenlerin isimleri belli oldu.

Kazada, Orhan Cevdet, Selçuk Uludağ, Yaşar Çetin isimli THY personeli hayatını kaybetti