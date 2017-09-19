Servis kurbanı Tunahan toprağa verildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta okula giderken servis minibüsünün çarpması sonucu ölen 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 47\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Şehit Talha Emre Zilegil İkokulu 3\'üncü sınıfında eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş, eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle arasında yemek için evine gitti. Evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden dondurma almak için 1 lira aldı. Bakkala gittikten sonra karşıdan karşıya geçtiği sırada Mehmet Y.\'nin kullandığı 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü Tunahan\'a çarptı. Ağır yaralanan Tunahan Kayabaş kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Kayabaş bugün Sivas merkeze bağlı İnceağa Köyü\'nde toprağa verildi.

\"HAYIRLI YOLCULUKLAR YAVRUM\"

Öğle namazı ardından köy camisinde kılınan cenaze namazına Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Kayabaş\'ın yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sonrası Tunahan Kayabaş\'ın dedesi Ahmet Kayabaş tabuta sarılarak, \'Hayırlı yolculuklar yavrum. Adın kaldı yavrum\' diyerek ağladı. Babası Mehmet Kayabaş ve yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Tunahan Kayabaş\'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan öğrenci servis minibüsü sürücüsü Mehmet Y., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan Mehmet Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI