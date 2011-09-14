-Servis araçları eğitim dönemine hazır BURSA (A.A) - 14.09.2011 - Eğitim yılının başlayacağı 19 Eylül sabahı, İstanbul'da 12 bin, Ankara'da 5 bin 500, İzmir'de 2 bin 500 ve Bursa'da 2 bin 250 okul servis aracının yollarda olacağı, trafikte yoğunluğun azaltılması için vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği bildirildi. Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci servis araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırdıklarını, eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını söyledi. 19 Eylül Pazartesi sabahından itibaren yaklaşık 2 bin 250 aracın öğrenci taşımaya başlayacaklarını belirten Aydın, araçlarının istenen her belgeye sahip olduğunu bildirdi. Velilerin düşük fiyatlara taşıyan korsan araçlara itibar etmemesini isteyen Aydın, ''Çocuklarının nasıl taşındığını bilmedikleri araçlardan uzak dursunlar. Üzücü sonuçlarla karşılaşılmaması için güvenli taşımaya yönelmelerini istiyoruz'' dedi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise 19 Eylül sabahında İstanbul yollarında 12 bin servis aracının öğrenci taşıyacağını kaydetti. Geçen yıl günde 178 bin öğrenci taşındıklarını belirten Öztürk, bu yıl da yaklaşık 180 bin öğrencinin günlük servis araçlarına bineceğini anlattı. Yeni dönemde daha güvenli, teçhizatlı araçlarla hizmet verileceğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: ''Dört bir yanını gösteren kamera sistemleri var. Araç acil çıkışları, 3 noktalı emniyet kemerleri, sürücü kontrolünde kapı sistemler var. Hem hareket esnasında hem de durunca sürücü her yerini görebiliyor. Park sırasında ve kalkış anında istenmedik olaylar yaşanabiliyordu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 Temmuz 2011'dan itibaren üretilen okul taşıtlarında bu sistemleri zorunlu tuttu. 2 yıl içinde eski araçlar, bu şekilde donanımlı hale getirilecek.''