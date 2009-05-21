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Yaşam

Servis araçları çarpıştı: 16 kadın yaralı

21 Mayıs 2009 06:03

Karaman'da aynı fabrikaya ait 2 servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kadın işçi yaralandı.

Karaman-Ereğli kara yolunun 5'nci kilometresindeki kazada, bir bisküvi fabrikasında çalışan kadın işçileri gece vardiyası çıkışı Karamana götüren Süleyman Öztürk (37) yönetimindeki 70 EE 902 plakalı servis aracı, aynı fabrikaya ait Bilal Tankişi'nin (35) kullandığı 70 DA 302 plakalı servis aracına arkadan çaptı.

Kazada her iki araçta bulunan işçilerden Alime Aydın Asilkan (22), Sevil Çağlar (24), Ayşe Tezcan (21), İmran Baycan (42), Emine Taşdemir (26), Emine Ünlü (30), Hayriye Eser (20), Hakize Karael (34), Cennet Bölükbaş (24), Zekiye Aybaş (28), Ayşen Çalışkan (30), Semra Erbay (29), Raziye Çalık (41), Ümmühan Girik (20), Gülsün Sarıayva (38) ve Fatma Atmaca (21) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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