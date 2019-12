Servis araçları çarpıştı: 14 öğrenci yaralı...

T24 - Burdur'da, durakta öğrenci indiren servis aracına, aynı okulun öğrencilerini taşıyan başka bir servis aracının arkadan çarpması sonucu 14 öğrenci yaralandı.





USO Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan Ramazan Çevik'in kullandığı 15 C 0061 plakalı servis aracı, Ali Kemal Erdem Bulvarı'nda öğrenci indirmek için durdu.





Bu sırada arkadan gelen ve aynı okulun öğrencilerini taşıyan Bilal Çeliker yönetimindeki 15 C 0021 plakalı aracı, Çevik'in kullandığı servise çarptı. Kazada, her iki araçtaki 14 öğrenci yaralandı.





Çarpmanın şiddetiyle arka koltukta oturan öğrencilerden Büşra Karabulut, aracın içinde sıkıştı. Karabulut, Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.





Yaralı öğrenciler, Burdur Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Bazı öğrenciler, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.





Bu arada, kazada yaralanan öğrenciler arasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün geçen yıl başlattığı ''81 ilden 81 Yıldız'' Projesi kapsamında Burdur'dan seçilen Songül Coşkun da yer alıyor.





Ağız bölgesinde kanama olan, ancak hastaneye gitmek istemeyen Coşkun, yetkililerce ikna edilerek, polis otomobiliyle hastaneye götürüldü.





Her iki araç sürücüsünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.