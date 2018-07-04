T24 LogoT24 Logo
Gündem

Servis aracından düşerek öldü

Nabi YAZICI/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kapısı açık olan servis aracından düşerek yaralanan Nadiye Bekci (37), kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi

04 Temmuz 2018 20:49

Nabi YAZICI/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, kapısı açık olan servis aracından düşerek yaralanan Nadiye Bekci (37), kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.
Olay, cuma günü Gölcük\'te meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Nadiye Bekci, mesaisinin ardından evine gitmek için servis aracına bindi. İddiaya göre, kapısı açık olan servis aracından düşen Nadiye Bekci, yaralandı. Nadiye Bekci, Başiskele\'de bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nadiye Bekci, bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Nadiye Bekci\'nin cenazesi yarın toprağa verilmek üzere Trabzon\'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIGÖLCÜK Kocaeli DHAKOCAELİ GölcükNadiye BekciOlayGölcükTekstilNadiye Bekci BaşiskeleYoğunTrabzonOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24