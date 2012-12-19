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Servis aracı köprü üzerinde yandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bir servis aracı alev aldı, itfaiyenin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü

19 Aralık 2012 12:11

FSM Köprüsü'nden Ankara istikametine giden Laçin Doğruyol yönetimindeki 34 TG 6324 plakalı minibüs, Kavacık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Murat Sönmez yönetimindeki 07 BTU 14 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. 
Kaza nedeniyle, minibüsün motor kısmı alev aldı. 
Kazadan yara almadan kurtulan Doğruyol'un durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi. 
İtfaiyenin müdahalesi sırasında, köprü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 
    

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