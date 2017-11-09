Servis altında kalan minik Elvan, gözyaşlarıyla uğurlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da Kuran kursundan çıktıktan sonra binmek istediği servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elvan Şahin, gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayda servis şoförünün büyük ihmali olduğu iddia edildi.

Altınordu İlçesi\'ne bağlı Akyazı Mahallesi\'nde Akyazı Camisii yanında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca yürütülen okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kursları için Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından Akyazı Camii\'nde Kuran kursu açıldı. Durugöl Mahallesi\'nde yaşayan, iki çocuklu Songül-Yavuz Şahin çifti, kızları Elvan\'ı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kuran kursuna verdi. Dün kursa giden ve kurs çıkışında binanın önünde yolda çalışır vaziyette bekleyen, 38 yaşındaki Savaş İ.\'nin kullandığı 52 S 0135 plakalı servis minibisüne binmek isteyen Elvan Şahin, minibüsün hareket etmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Şahin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TABUTU ÜZERİNE DUVAK VE OYUNCAKLARI KOYULDU

Elvan Şahin\'in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsi işleminin ardından bugün evinde helallik alındıktan sonra Durugöl Camisi avlusuna getirildi. Büyükşehir Belediyesi\'nde işçi olarak çalışan baba Yavuz Şahin, minik Elvan\'ın tabutu başında güçlükle ayakta dururken, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Elvan Şahin\'in tabutunun üzerine ise oyuncakları ve duvak koyuldu. Durugöl Camisi\'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına baba Yavuz Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elvan Şahin\'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karapınar Mahallesi aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Yavuz Şahin olayla ilgili, gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI

Kazanın meydana geldiği yerde ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti inceleme yaptı. İddiaya göre servis şoförü Savaş İ.\'nin, kurs bitiminde çocukları almak için binanın önüne geldiği, minibüsü çalışır vaziyette bırakıp araçtan indiği, iki çocuğu minibüse bindirdiği, Elvan Şahin\'i de bindirmek istediği esnada minibüs hareket edince, minibüse koşup durdurduğu, bu esnada küçük Elvan\'ın aracın altında kaldığı belirtildi. Minibüsünün el freninin olay anında çekili olup olmadığı henüz bilinmezken, el freninin bozuk olup olmadığı da bilirkişi incelemesiyle belirlenecek. Gözaltında olan Savaş İ.\'nin Emniyet\'teki işlemlerinin ise halen sürdüğü belirtildi. Olay nedeniyle kursa da iki gün ara verildiği öğrenildi.



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