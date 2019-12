Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin “Serviks Kanserine Geçit Verme” projesine hastalıkla savaşmış kadınların yanı sıra ünlü isimler de katılıyor.



Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) tarafından gerçekleştirilen “Serviks (rahim ağzı) Kanserine Geçit Verme” projesine Türkiye’den ve dünyadan hastalıkla savaşmış kadınların yanı sıra ünlü isimler de katılıyor. Bu yıl TJOD tarafından başlatılan bu projeyi Türkiye’deki 50. yılını kutlayan GlaxoSmithKline (GSK) da bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor ve bu projeye destek veriyor.



TJOD’un önderliğindeki “Başıma gelmez deme en başından engelle - Serviks Kanserine Geçit Verme” bilinçlendirme projesine Türkiye’den ve dünyadan hastalıkla savaşmış kadınların yanısıra, ünlü isimler de katıldı. Projeye, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği adına Prof.Dr.İsmail Mete İtil, sanatçı Günseli Kato, ABD’li şarkıcı Christine Baze, gazeteci-yazar Ece Vahapoğlu ve Elif Ergu, ünlü manken Sinem Güven, eğitimci Aylin Kotil, tasarımcılar İdil Tarzi ve Bahar Korçan’ın yanısıra serviks kanseri deneyimi yaşamış dermatolog Prof.Dr.Güzin Özarmağan ile biyolog Nilüfer Uzar da seslerini daha fazla kadına duyurabilmek adına gönüllü olarak destek veriyorlar.



“Serviks Kanserine Geçit Verme” projesine katılan ünlü isimler “Başıma Gelmez Deme En Başından Engelle” diyerek “Hayatınızdaki kadınları koruyun” çağrısı yaptılar. Projeyi destekleyen isimler dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne neden olan serviks kanserine karşı1,2 “Serviks kanserine geçit verme” projesi ve serviks kanseri ile ilgili düşüncelerini aktardılar.



Kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü



TJOD Başkanı, Prof. Dr. İsmail Mete İtil: Serviks kanseri, dünyada kadın kanserleri arasında

en sık görülen ikinci kanser türü.



WHO verilerine göre her yıl tüm dünyada yaklaşık 493.000 servikal kanser olgusu görülür ve

bunların ne yazık ki yaklaşık 270.000’i ölümle sonuçlanır. Bu ölümlerin %80’den fazlası ise

yeterli tarama programlarının bulunmayışı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde görülür.

Hayatımızdaki kadınları koruyalım, serviks kanserine geçit vermeyelim. TJOD, dünyada bağlı

bulunduğu FIGO; EBCOG; WHO gibi kurum ve kuruluşların da önerdiği gibi, HPV’nin

serviks kanseri ile ilişkisini ve buna karşı primer ve sekonder korunmanın önemini aktarmak

üzere kendine misyon edinmiştir.



Yaşayanlar Anlatıyor



Nilüfer Uzar (Biyolog)

“Niye ben’ diye düşündüm”



Bu benim başıma asla gelmez dediğim bir hastalıkla yüzyüze geldiğim bir anda dünyada yapayalnız kalmış tek bir insan olduğumu düşündüm. Niye diye düşündüm? Niye ben? Hastalığımı öğrendiğimde ilk yaptığım şey oğlumdan ve annemden hastalığımı saklamak oldu. Çünkü annem şeker ve tansiyon hastasıydı. Oğlum da kanser olgusunun ölümle eşdeğer olduğunu bir şekilde televizyondan öğrenmişti. Onun psikolojisini etkilememek için ona da söylemedim. Sevenlerim vardı, çok gençtim. Bu hastalığa yenilmeyebilir, bu hastalıkla savaşabilirdim. Hastalığı yenmeye olan inancım ve oğlumun küçük olması bu savaşı kazanmamda en büyük etken oldu. Gördüğüm tedavi uzun ve meşakkatliydi. O dönemde yakınlarımın ve doktorlarımın desteği benim için çok önemliydi. Bugün, serviks kanseriyle savaşı ben kazandım. Böyle bir savaşa hiç girmemiş olmayı tercih ederdim. Benim yaşadığım acıları hiç bir kadın yaşamasın diye kendi hikayemi kadınlarla paylaşmak istedim.



Prof. Dr. Güzin Özarmağan (Dermatolog)

“Doktorum diye bana olmaz sanmıştım”



Ben doktorum ve insanlara sağlık vermek için hayattayım diye benim başıma böyle bir hastalık gelmez sandım. Doktorumla en son görüşmemde bu hastalığa ileri evrede yakalandığımı öğrendim. Hayatımızı tam düzene soktuğumuz, kızımın koleje girdiği, ev aldığımız yıldı. Hayatımızda herşey mükemmel gidiyordu… Serviks kanserine yakalanmam dışında! Hasta olduğumu ve çok büyük bir ameliyat olmam gerektiğini öğrendiğimde aklımdan ilk geçen “bana olmaz” sözünün anlamını yitirmiş olmasıydı. Korku, endişe, peşpeşe gelen ameliyatlar. Bu dünyada hiç bir kadının benim yaşadıklarımı yaşamasını istemem. Ben kendi hayatımdaki kadınları korumaya kızımdan başladım. Siz de hayatınızdaki kadınları koruyun…



Ünlü isimler ne diyor?



Günseli Kato (Sanatçı)

“Dünyada her 2 dakikada 1 kadın serviks kanseri nedeniyle ölüyor”



Dünyada her 2 dakikada 1 kadının Serviks Kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendiğimde, duyduğum bu rakam karşısında dehşete düştüm. Herkes mutlaka bir şeyler yapmalıydı. Kendi adıma ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Kadınları bu hastalık hakkında bilgilendirmek; tedavi, teşhis ya da hastalığı önleme konusundaki bilgileri onlara anlatmak için çalışmalı, harekete geçmeli ve kadınları bu konu hakkında harekete geçirmeliydim.



Yılda 270.000 kadının, artık önlenebilir olduğu halde serviks kanseri gibi bir hastalıktan ölmesi benim için kabul edilebilir bir durum değildi. Kadınları bu konu hakkında nasıl harekete geçirebilirim sorusunun cevabını ararken, dünyada var olan tüm dini inanışlarda yer alan “hayat ağacı” karşıma çıktı.



Evrenin merkezini ve evrenle hayat arasındaki ilişkiyi belirlediği, sonsuzluğu, barışı, bereketi, bilgiyi ve koruyucu gücü temsil ettiği söylenen “Hayat Ağacı” bizi bir araya getiren projeye de hayat vermeliydi. Aynı “Yaşama hayat veren kadınlar” gibiydi “Hayat Ağacı”.



“Her yeni güne sağlıkla başlayabilmek için kadınları serviks kanserine karşı biraraya getirmek” fikrinden yola çıkınca benim bu projeye katkım da bu ağaç oldu. Bu noktadan sonra da geriye şunu söylemek kalıyor hem kadınlar hem de erkekler yaşamlarındaki kadınları korumalılar. Unutmayın her kadın, risk altında. Sevdiklerinizi haberdar edin, onları da koruyun.



Ece Vahapoğlu (Gazeteci - Yazar)

“Bu iki kadından birisi ya siz ya da sevdiklerinizden birisi olabilir”



Dünyada her iki dakikada bir, Türkiye’de de her gün 2 kadın serviks kanseri nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu iki kadından birisi ya siz ya da sevdiklerinizden birisi olabilir. Kadınların hayatında bu kadar önemli bir oranda ölüm sebebi olan serviks kanseri artık kadınların kaderi değil.



Belki eşiniz, kızınız, anneniz, kardeşiniz, arkadaşınız şu anda tehlike altında olabilir. Serviks kanseri dünyada 15-45 yaşlarındaki kadınlarda en sık görülen ikinci kanser nedeni. Serviks kanseri kadınları erken yaşta, sıklıkla 30’lu yaşlarının ortasında, çocuk büyüttükleri, bir aile kurdukları ve toplumlarının sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulundukları, yaşamlarının belki de en önemli döneminde vuruyor. Bazı ülkelerde serviks kanseri görülme sıklığı daha genç kadınlar arasında yükseliyor. Düzenli kontrol, tarama ve aşıyla bu hastalığın önüne geçip, dur deme şansınız var.



Aylin Kotil (Eğitimci)

“Serviks kanseri yalnızca ileri yaştaki kadınlar için geçerli değildir”



Serviks kanseri yalnızca ileri yaştaki kadınlar için geçerli değildir. Sağlıklı beslenme, sigara içmeme, egzersiz yapma, sizin serviks kanseri olmayacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı yaşam tarzı enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olabilir ama virüse yakalanmanızı engellemeyecektir. Aşılanmayla birlikte düzenli pap smear testi taraması en iyi korunma yolunuzdur. Bir anne ve yuva sahibi bir yönetici olarak bu bilgileri öğrenmenizi ve sevdiklerinizle paylaşmanızı önemle rica ediyorum.



İdil Tarzi (Tasarımcı)

“Ailenizde serviks kanseri olmaması sizde de olmayacağı anlamına gelmez ”



Ailenizde serviks kanseri hastalığının olmaması sizde de olmayacağı anlamına gelmez. Her kadın yaşamı boyunca kansere yol açan HPV enfeksiyonu riski altındadır. Hayatınızdaki kadınların bu riski almasına engel olun, düzenli kontrollerini yaptırmalarını ve HPV enfeksiyonuna karşı korunmalarını sağlayın.



Elif Ergu (Gazeteci - Yazar)

“Serviks kanseri gibi önlenebilir bir hastalıktan kadınlar ölmesin istiyorum”



Her ölüm yaşamla ilgili derslerle dolu. Yakınlarınızdan birini kaybettiğinizde hayat sizin için de durdu sanıyorsunuz, hayata nasıl devam edeceğinizi bilemiyorsunuz. Hiçbir matem günler, aylar, yıllar boyu sürmüyor, zaman geçip gidiyor. Yaşadığımız acı bir yumruk gibi içimizde kalıyor. O boşluk hissi hiç kaybolmuyor. Yıllar içinde çeşitli kanserleri yenen onlarca arkadaşım, kanserle mücadelesine yakından tanıklık ettiğim dostlarım oldu. Serviks kanseri gibi önlenebilir, erken teşhisle yaşam kurtarabilir bir hastalıktan kadınlar ölmesin diyorum. Deneyimlerin paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Serviks kanseri konusunda kadınların farkındalığını arttırmaya yönelik bu projeye destek olmaktan ve projenin içinde yer almaktan ötürü son derece mutluyum.



Sinem Güven (Manken)

“Serviks kanseri kaderiniz olmamalı”



Doktorumun her yıl önerdiği pap smear testinin nelerin önüne geçtiğini öğrenince ne kadar şanslı olduğumu gördüm. Çünkü Serviks kanseri dünyada her 2 dakikada 1, yılda 270.000 kadının ölümüne yol açıyormuş. Ayrıca serviks kanseri dünyada kadın kanserleri arasında en sık görülen ikinci kanser türü. Aşı ile önlenebilen hastalıklar arasında yer alan serviks kanseri kadınların kaderi olmamalı, yaşamlarının en önemli döneminde bu hastalıkla karşılaşmamalılar. Kadınlar düzenli olarak jinekoloğuna gitmeli ve pap smear testi yaptırmalılar. Yeni doğum yapmış, kız çocuğu sahibi bir anne olarak, tüm anneleri bu hastalığa karşı duyarlı olmaya çağırıyorum.



Bahar Korçan (Tasarımcı)

“Yılda 270.000 kadının önlenebilir bir hastalıktan ölmesi çok düşündürücü”



Serviks kanserine geçit vermemek için sevdiklerinizi koruyun dediklerinde bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Zaten bu kanser türünün ne kadar ölümcül olduğunu ve yılda kaç kadını hayattan koparıp götürdüğünü de… Bir modacı ve göz önünde olan bir iş kadını olarak bu yazıyı okuyan herkese, yakınındaki bütün kadınlara bu hastalık hakkında bilgi vermesini ve onları korumalarını öneriyorum.



Bunları biliyor musunuz?



• Her kadın serviks kanserine yakalanma riski altında. Kadınların yaklaşık yüzde 80’i, yaşamlarının herhangi bir anında, serviks kanserine yol açabilen bir virüsle enfekte olabiliyor.



• Dünyada her 2 dakikada bir kadın serviks kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor; bu da yılda 270 bin kadının ölümü demek.



• Dünyada kadınlar arasında en sık görülen 2. kanser nedeni serviks kanseridir.



• Serviks kanseri kadınlan erken yaşta, sıklıkla 40'h yaşlarının ortasında, çocuk büyüttükleri, bir aile kurdukları, toplumların sosyal ve ekonomik yaşama katkıda bulundukları, yani hayatlarının belki de en önemli döneminde vuruyor.



• Düzenli olarak yapılan pap smear testinin yanı sıra bu konuyla ilgili en önemli gelişme serviks kanserinden korunmak İçin aşının olması.