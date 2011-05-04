-SERVET TAZEGÜL ALTIN MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan erkekler 68 kiloda Servet Tazegül altın, bayanlar 62 kiloda Dürdane Altunel ise bronz madalya kazandı. Şampiyonada dün yaptıkları müsabakaları kazanarak yarı finalist olan Milli Takım sporcularından Servet Tazegül bugün yarı finalde İngiliz Cristopher Dubois'i son derece rahat bir müsabakadan sonra 15-2 yenmeyi başardı ve finalde İranlı Bagheri'nin rakibi oldu. Final müsabakasında daha atak görünen Servet Tazegül 5-3 üstünlük sağladı. İranlı sporcu, Servet'i arkadan tutarak yaptığı tolyo chogi (dönerek kafaya vuruş) sonrası 3 puan alırken, müsabakanın orta hakemi İranlı sporcuya ceza puanı verdi. İranlı antrenörlerin itirazlarına karşın ceza puanı geçerli sayıldı. Fakat tutarak yaptığı vuruştan kazandığı 3 puan da silinmedi. Hakemlerin bu hatalı kararı tüm salonun tepkisine ve protestolarına neden oldu. Müsabakanın böylece 6-6'lık eşitliğe gelmesine rağmen inancını kaybetmeyen Servet Tazegül aldığı sayılarla rakibini 9-8 mağlup ederek altın madalyayı almayı başardı. -ALTUNEL BRONZDA KALDI- Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, dün yaptığı tüm müsabakalarda son derece başarılı bir performans ortaya koyan Dürdane Altunel bronz madalya aldı. Bugün yarı finalde Taylandlı Rangsiya Nisaisom ile mücadele eden Dürdane Altunel 1-0 öne geçmeyi de başardı. Fakat daha sonra sürekli kaçak müsabaka yapan rakibi karşısında konsantrasyonunu kaybeden milli sporcu, peş peşe verdiği sayılarla 4-1 mağlup oldu ve bronz madalyada kaldı.