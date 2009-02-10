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Yaşam

Servetleri Hazine'ye gidecek

Dünya barışı için servetlerini taksici vasıtasıyla Hazine'ye bırakan Solak çifti, sonunda muradına erdi.

10 Şubat 2009 02:00

Dünya barışı için servetlerini taksici vasıtasıyla Hazine'ye bırakan Solak çifti, sonunda muradına erdi. 

Dünya barışına katkıda bulunmak için tüm servetini Hazine'ye bağışlayan Mustafa Solak'ın (45) annesi Emine Solak (65), Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığını ve çok büyük bir delilik yaptığını söyledi. Anne Solak, "Oğlum ve eşi, felsefe ve Mevlana kitapları okumaktan dolayı, kafayı kırdı. Benim de içinde hakkım bulunan parayı nasıl Hazine'ye verirler? Bu parayı mutlaka geri alacağım" dedi.

'Barış için sizde bağışlayın’

Ankara'dan döndükten sonra eşiyle birlikte eve kapanan Solak çifti ise kimseyle görüşmedi. Evinin penceresinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Solak, "Sizin paranız varsa sizde dünya barışı için gidip, Hazine'ye tüm servetinizi bağışlayın" dedi.

Öte yandan, Ankara Bahçelievler Polis Merkezi'nde duran paranın Solak çifti tarafından kabul edilmediği için Hazine'ye teslim edileceği bildirildi. Ankara'da dilekçeleri kabul edilmeyen çift, tüm servetlerini kendilerini Esenboğa Havalimanı'na götüren taksici İzzet Erdem'e bırakmıştı.

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