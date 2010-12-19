-SERVETİYLE OĞLUNU YAŞATAMADI AMA.. KONYA (A.A) - 19.12.2010 - İstanbul'da tanınan bir iş adamıyken iki bedensel engelli oğlunun tedavileri için yaklaşık 1 milyonluk servetini harcayan baba, çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için gayrimenkullerini satarak Konya'da açtığı rehabilitasyon merkezinde 8 yıldır engelli yüzlerce çocuğa da hizmet veriyor. 12 yaşındayken Konya'nın İçeri Çumra beldesinden ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Veli Çoban (46) burada çok zor günler yaşadı. Ailesine ekonomik anlamda katkı sağlamak için ayakkabı boyacılığı yapan, pazarlarda su satan Çoban, askerden geldikten sonra asıl mesleği olan oto tamirciliği üzerine bir iş yeri açtı. Azmiyle bin metre kapalı alana sahip ve 45 kişinin çalıştığı iş yerinde üç firmanın yetkili servisliğini alan, aynı zamanda yurt dışından getirdiği oto yedek parçalarını satan Çoban, kısa sürede tanınan bir iş adamı haline geldi. Hayatını birleştirdiği halasının kızı Aliye'den ikisi erkek 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Çoban için Yusuf Enes ile aralarında 4 yaş bulunan Adil Hakan'ın bedensel engelli olarak dünyaya gelmesi zor günlerin başlangıcı oldu. Birçok kez İngiltere ve Amerika'ya götürdüğü çocuklarının tedavisi için yaklaşık 1 milyonluk servetini harcayan Çoban, Enes'in birgün sabaha kadar acıdan ağlaması ve iyi bir eğitim alamadıklarını düşündüğü oğulları ile diğer engelli çocuklar için rehabilitasyon merkezi açmaya karar verdi. İstanbul'daki gayrimenkullerini satan, iş yerini kapatan Çoban, Konya'da oğulları ve onlar gibi rahatsızlığı bulunan çocuklar için 8 yıl önce bir rehabilitasyon merkezi açtı. Fedakar babanın verdiği zorlu mücadeleye rağmen Yusuf Enes Çoban 4 yıl önce 14 yaşındayken yaşamını yitirdi. Şimdi 14 yaşında olan Adil Hakan ile adeta bir bebek gibi ilgilenen Çoban, ölen oğullarının acısını yurt dışındaki eğitim sisteminin verildiği merkezdeki 300 çocukla gidermeye çalışıyor. -OTO TAMİRCİLİĞİNDEN REHABİLİTASYON MERKEZİNE- Daha çok engelli çocuğa ulaşmak ve hizmet vermek için iki derneğin kurucu üyesi olan Özel Eğitim Kurumları Derneği'nin de Başkanı Veli Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşantısının kısa zamanda çok hareketli geçtiğini söyledi. Eşi ve kendisi için özel olan çocukları için çok zor şartlarda kazanılan tüm servetini harcadığını belirten Çoban, ''Bir babanın oğlunun gözleri önünde acıdan kıvranması kadar zor bir durum yoktur. Ben bunu yaşadım. Zaten bu yüzden oğullarım ve rahatsızlığı bulunan çocuklara faydalı olabilmek adına rehabilitasyon merkezi açtım. Bizi servetimizi kaybetmemiz değil, yaşamını yitiren oğlumun sabaha kadar acıdan kıvranarak ağlaması üzdü'' dedi. Yurt dışında gördüğü bazı eğitimleri açtığı merkezde uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Çoban, şunları kaydetti: ''Benim bir tane oğlum yok. Açtığım merkez sayesinde yüzlerce oğlum ve kızım var. Herşey onların eğitilmesi için. Çünkü bir insanı topluma kazandırmak onların acılarını dindirebilmek kadar güzel birşey yok. Hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Engelli çocukları olan aileleri tecrübelerimizle çok iyi anlıyoruz. Ailelerin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Özürlü çocuklara hizmet konusunda hayal ettiklerimi gerçekleştiriyorum. Elimizden geldiği kadar özürlü ailelere destek olmaya çalışıyoruz.''