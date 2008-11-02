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Servet’in engellemeye çalıştığı fotoğraflar

Servet Çetin ile Alman model Alessandra Alores’in birlikte fotoğrafları ortaya çıktı.

02 Kasım 2008 02:00

Galatasaray ve Milli Takım’ın defans oyuncusu Servet Çetin ile Alman top model Alessandra Alores’in birlikte olduklarını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Alman top model Allessandra Alores’le ilişkisi hakkında çıkan haberleri yalanlayan Servet Çetin’in, aslında ünlü modelle birlikte olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Servet Çetin, fotoğraflarda Alman modelle oldukça samimi olduğu belli oluyor. Servet Çetin’in, çıkan haberlerin ardından Alman modelle olan fotoğraflarını ortadan kaldırmaya çalıştığı da iddia ediliyor.

"Çıkan haberlerde yazıldığı gibi bir ilişkim yok. Beni tanıyanlar bilir, ben ne İngilizce, ne de Almanca biliyorum" diyerek aşkını inkar eden Çetin, "O kızı tanıyorum ama, sevgililik durumu yok" demişti. Oysa fotoğraflar, Servet’in Alman modelle arkadaşlıktan öte bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor. Fotoğraflarda, Alessandra Alores ile Servet Çetin, sarmaş dolaş ve yanak yanağa görülüyor.

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