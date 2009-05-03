'Servetimi yuvaya bağışlayacağım'

Sevgilisi tarafından öldürülen bankacı Zeynep, yakın bir arkadaşına, evlatlık verildiği anne ve babasından kalan iki evi çocuk yuvasına bağışlayacağını söylemiş.



Bursa’da sevgilisi 29 yaşındaki Yurdakan Buğra Orki tarafından boğularak öldürülen bankacı 26 yaşındaki Zeynep Silku'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Evlatlık verildiği anne ve babasından kendisine 2 ev kalan Zeynep'in, ölümünden önce yakın arkadaşı Aslıhan Kumtepe'ye, ``Ölmeden önce tüm servetimi çocuk yuvasına bağışlayacağım'' dediği öğrenildi.



Bursa'da özel bir bankanın Heykel Şubesi'nde çalışırken sevgilisi Yurdakan Buğra Orki'nin, merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan Zeynep Silku'nun cenezesi, geçen salı günü konulduğu Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan bu sabah, toprağa verilmek üzere çocukluk arkadaşı Aslıhan Kumtepe tarafından alındı. Arkadaşının cenazesini cenaze aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi gasilhanesine getirilen Zeynepi Silku'nun cenazesi, burada yıkandıktan sonra bu kez merkez Yıldırım İlçesi Yeşil Mahallesi'ndeki yalnız yaşadığı evine getirildi.



Zeynep'in evinin önünde bekletilen cenazesi, burada öz annesi Emine Yiğiter, dayısı Sezai Paksoy, üvey amcası Orhan Sulha, teyzesi Sabiha Özkara ve `Komşu annem' dediği alt katta oturan Muhsine Saçsız ve bankada çalıştığı arkadaşlarının gözyaşları ve duaları arasında Yeşil

Cami'ye getirildi.



Yeşil Cami'nin avlusuna konulan Zeynep'in tabutunun kenarına arkadaşları bir demet papatya ve 2 gül bıraktı. Zeynep, öğlen kılınacak cenaze namazından sonra üvey babası Burhan Silku'nun, Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedilecek.



‘Mirasını yuvaya verecekti’



Zeynep Silku'nun çocukluk arkadaşı olan ve cenazesini alan Aslıhan Kumtepe, hayat dolu olan arkadaşının yaşadıklarını unutamadığını söyledi.



Zeynep'in 5 yaşına kadar çocuk yuvasında kaldıktan sonra evlatlık verildiğini sık sık anlattığını belirten Aslıhan Kumtepe, üvey annesinden kendisine kalan 2 evi ve biriktirdiği paraları, mutlaka ve mutlaka çocuk yuvalarında kullanılmak üzere Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacağını sık sık söylediğini belirterek, ``Tüm servetini çocuk yuvası için harcayacaktı'' dedi.



Evlatlık olarak büyütüldü



Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde 1983 yılında dünyaya gelen Zeynep, babası Ali Becerik'in ölümünden sonra annesi tarafından evlatlık verilmesi için velayeti ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmişti.



5 yaşına kadar yuvada yaşayan Zeynep, daha sonra Bursa'da oturan çocukları olmayan Meliha ve Burhan Silku çiftine evlatlık verilmişti. 10 yıl önce üvey annesini ve babasını kaybeden Zeynep Silku, kendisine miras kalan Yeşil Semti'ndeki evinde tek başına yaşarken, Mudanya'daki yazlık evi ise kiraya vermişti.



Sevgilisi cezaevinde



Babasının emekli maaşının yanı sıra, kira geliri ve çalıştığı bankadan aldığı maaşıyla geçinen Zeynep Silku, geçen salı günü, ayrılmaya karar verdiği sevgilisi Yurdakan Buğra Orki'nin Çırpan Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.



Zeynep'i boğarak öldürmekle suçlanan sevgilisi Yurdakan Buğra ise yakalanıp suçunu itiraf etmişti. Mahkemeye çıkartılan Orki tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

