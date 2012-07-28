Serveti 2.1 milyar dolar eridi, artık süper zengin değil

Dünyanın en büyük sosyal iletişim ağı Facebook, Mayıs ayında gerçekleştirdiği ilk halka arzından bu yana, kurucu ortağı Mark Zuckerberg’ün yüzünü hiç güldürmedi.

Vatan'ın haberine göre, Facebook, halka arzının ardından açıkladığı ilk bilançosunda hissedarlara yapılan ödemeler nedeniyle 157 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Merkezi Amerika’nın California Eyaleti’nde bulunan firma, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 240 milyon dolar kâr açıklamıştı.

Firmanın 2’nci çeyrekteki maliyet ve masrafları, ‘hisse bazlı telafi harcamaları’ nedeniyle geçtiğimiz seneye göre yüzde 295 yükselerek 1.93 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisseleri, New York Borsası’nda dün açılışta yüzde 14 değer kaybetti ve 23 dolara geriledi.

Hisselerin, halka arzdan bu yana en düşük değeri görmesiyle, Facebook’n piyasa değeri bir gecede 5’te 1 oranında eriyerek 66 milyar dolar oldu. Mayıs ayında Facebook hisseleri 38 dolardan satışa sunulduğunda, şirketin piyasa değeri 104 milyar dolara kadar yükselmişti.

Bu durum, Perşembe günü 2’nci çeyrek rakamlarını açıklamadan önce 14.2 milyar dolarlık servete sahip olan Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg’i de vurdu. Mal varlığı bir gecede 2.1 milyar dolar eriyerek 12.1 milyar dolara gerileyen Zuckerberg, dünyanın en zengin 40’ıncı milyarderi unvanını da kaybetti.