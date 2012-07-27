Facebook hisseleri eriyor, şirket zarar ediyor

Facebook, 2012’in ikinci çeyreğine ait mali rakamları dün açıkladı. Hisse değeri düşmeye devam eden şirket, gelirini ve faaliyet karını artırsa da, zarar etmekten kurtulamadı. CEO Mark Zuckerberg, yeni dönemde mobil cihazlara odaklanacaklarını belirtti.

Facebook, bir yıl öncesine oranla, gelirlerini yüzde 32 artırarak yaklaşık 1.2 milyar dolara çıkardı. Buna rağmen, 157 milyon dolar net zarar açıklayan Facebook, hisse başına da 8 sent değer kaybetti. Dünyanın en büyük sosyal medya ağı, bir yıl önce 477 milyon dolar olan faaliyet karının ise 515 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Şirket, Mart ayının sonunda 901 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısının 955 milyona ulaştığını belirtti. Üst düzey yöneticilerle beraber basın mensuplarıyla tele-konferans yapan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, “mobil, platform ve sosyal reklamlara odaklandıklarını, yeni sosyal reklam yaklaşımlarıyla mobil cihaz kullanan kullanıcılarından daha fazla gelir elde etmeyi planladıklarını” belirtti. Zuckerberg, “Mobil, Facebook için çok büyük bir fırsat” ifadesini kullandı.



Zuckerberg: Hedefimiz mobil



Facebook, gelirlerinin yüzde 84’üne karşılık gelen 992 milyon doları, reklamlardan elde ettiğini belirtti. Zuckerberg, “Amacımız, dünyadaki herkesi birleştirmek” derken, “bir gün herkesin mobil cihaz kullanmaya başlayacağını, bu sebeple Facebook’un sunacağı mobil deneyimi artırmak istediklerini” söyledi.

Zuckerberg, diğer gelişimciler için sunabilecekleri bir platformun, kamuda anlaşıldığından çok daha büyük bir proje olduğunu belirtti. 28 yaşındaki CEO, gelecekte araba alan bir kişinin, aracın bilgisayarına bağlanır bağlanmaz telefon, müzik, restoran listesine erişeceğini ve arkadaşlık tekliflerini görebileceklerini ifade etti.

BTIG araştırma şirketinden Richard Greenfield, Facebook’un getirileri için herhangi bir kılavuz sunmadığı için yatırımcıları endişelendirdiğini belirtti. Greenfield, “Kullanıcı sayısının artış hızı ve gelirlerde bir yavaşlama var. İnsanlara Facebook’un hala büyüdüğüne inandıracak bir kılavuz sunmadıkça, yatırımcılar endişe duyacak” dedi.



Hisseleri eriyor



Facebook’un halk arz edildiği 17 Mayıs günü 38 dolardan satışa sunulan hisseleri, Perşembe günkü borsa kapanışında 2.50 dolar daha düşerek 26.84 dolara indi. Bir önceki gün, Facebook gelirlerinin yüzde 10’unu sağlayan sosyal medya oyun şirketi Zynga, ikinci çeyreğe ait mali rakamlarını açıklamış ve yaşadığı kayıplar nedeniyle Facebook hisselerinin de düşmesine neden olmuştu.

U.S. Global Investors yatırım şirketi analisti Michael Matousek, Wall Street’in Facebook’a yönelik beklentilerinin, açıklanan rakamlardan daha fazla olduğunu belirtti. Matousek, “En önemli soru, Facebook’un milyara yaklaşan kullanıcılarını nasıl paraya çevireceği... Bu çok kolay bir iş değil” dedi.

Facebook, 30 Haziran itibariyle bünyesinde dört bin çalışan bulunduruyor. Bu rakam, Aralık 2011’de 3 bin 200 olarak belirtilmişti.