Servet'e Alman kancası





G.Saray'ın başarılı futbolcusu Servet Çetin'e Almanya'dan talip çıktı. Borussia Dortmund Kulübü transfer etmek için Servet'in peşinde!



G.Saray'ın başarılı futbolcusu Servet Çetin'e Almanya'dan talip çıktı. Borussia Dortmund Kulübü transfer etmek için Servet'in peşinde olduğu bildirildi!



Milli oyuncuda ısrarcı olan Alman kulübü bonservisi için 7.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Avrupa’da oynama isteği yüzünden sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Servet, kulübe para kazandırıp gitmenin hesaplarını yapıyor.



Galatasaray'ın 1.5 yıl önce Sivasspor’dan 500 bin dolar karşılığında renklerine bağladığı Servet Çetin, sarı kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa’nın ünlü kulüplerinin gözdesi oldu.



Hırsı, mücadele gücü ve sakatlıklara meydan okuyan yapısıyla A Milli Takım’ın da değişmezleri arasında yer alan Servet’e İngiltere Premier Ligi takımlarından Portsmouth’tan sonra Almanya’nın Borussia Dortmund Kulübü’nün de talip olduğu ve en az 7.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.



EN İDEALİ SERVET



Milli futbolcumuz Nuri Şahin’in de formasını giydiği Borussia Dortmund’un teknik direktörü Jürgen Klopp’un bir aydır adım adım takip ettirdiği Servet Çetin’i savunmadaki sorunları çözecek en ideal isim olarak gördüğü ifade edilirken Alman kulübünün yöneticilerinin devre arasında G.Saray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.



Son olarak Hertha Berlin maçında izlettirdiği Servet’in mutlaka alınmasını isteyen Jürgen Klopp’un raporu doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanan B.Dortmundlu yöneticilerin, geçtiğimiz yıl Portsmouth’un 5 milyon Euro’luk teklifine ’hayır’ yanıtı veren G.Saray Futbol Komitesi’ne daha cazip bir teklifte bulunacakları öğrenildi. Alman kulübünün Servet’in transferi için en az 7.5 milyon Euro’yu gözden çıkaracağı konuşuluyor

