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Spor

Servet Yardımcı'dan Cüneyt Çakır ve ekibine ziyaret

LONDRA (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu

29 Kasım 2018 01:16

LONDRA (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.
Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Wembley Stadyumu\'nda bu akşam 23.00\'te başlayacak Tottenham - Inter maçı öncesinde Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, 4\'üncü hakem Mustafa Emre Eyisoy, ilave yardımcı hakemler Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ile bir araya gelerek başarılar diledi.

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