Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 68 kilo finalinde Alman sporcu Hamza Adnan Karim'i 6-5 yenen Servet Tazegül, üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Boriz Ruiz'i 3-2, üçüncü turda İngiltere'den Ben Haines'i 6-2 ve çeyrek finalde Rusya'dan Viacheslav Minin'i 9-7 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



haberler.com'un haberine göre, yarı finalde bir önceki turda mağlup ettiği Rus sporcunun ikiz kardeşi Konstantin Minin ile karşı karşıya gelen milli sporcu, rakibini 15-5 yenerek finale çıktı.

Finalde Irak doğumlu Türkmen asıllı Alman sporcu Hamza Adnan-Karim ile karşılaşan Servet Tazegül, rakibini son 10 saniyede aldığı 3 puanla 6-5 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Servet Tazegül, 2008, 2010, 2012 ve 2014 yılından sonra üst üste 5. kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı.