Servet Tazegül tekvandoda çeyrek finalde

Türkiye'nin Londra'daki madalya umutlarından tekvandoncu Servet Tazegül, Olimpiyat'taki ilk maçını kazanarak çeyrek finale yükseldi
2008 Pekin'de bronz madalya kazanan sporcumuz, 68 kiloda Londra’daki bugün ilk mücadelesini verdi. ABD’li Terrence Jennings’le karşılaşan Servet, üç raund süren müsabakayı 8-6 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
23 yaşındaki Servet’in çeyrek finaldeki rakibi Logan Campbell - Hryhorii Husarov maçının galibi olacak. Çeyrek final müsabakaları TSİ 17.15’te başlayacak.