T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Servet değerinde tablo

Erol Akyavaş'ın tablosu müzayedede 2 milyon 100 bin TL'ye satıldı.

08 Mart 2010 02:00

T24 - Erol Akyavaş'ın tablosu müzayedede 2 milyon 100 bin TL'ye satıldı. Ressam Erol Akyavaş'ın 1982'de tuvale aktardığı ''Kuşatma'' isimli baş yapıtı, yapılan müzayedede 2 milyon 100 bin liraya satıldı.


Swiss Otel'de Antik A.Ş tarafından düzenlenen ve Olgaç Arta'nın yönettiği müzayedede çağdaş Türk ressamlarına ait 200 eser satışa sunuldu.


Çağdaş sanat eserleri müzayedesinin en değerli ve aynı zamanda 1 milyon 500 bin liralık rekor bir açılış fiyatına sahip olan Erol Akyavaş'ın ''Kuşatma'' tablosu, 2 milyon 100 bin liradan alıcı buldu.


Müzayedede ayrıca Mubin Orhon, Selim Turan, Fahrel Nisa Zeip, Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Abdurrahman Öztoprak ve Ömer Uluç gibi diğer çağdaş Türk sanatçılarının eserleri de satışa çıkarıldı.


Müzayede 200 bin liradan satışa sunulan Mubin Orhon'un ''Kırmızı'' isimli tuval üzerine yağlı boya eseri 240 bin liraya, 200 bin liradan satışa sunulan Burhan Doğançay'ın ''Telefon Kutuları'' adlı eseri de 210 bin liraya satıldı.


Müzayedede Nuri Bilge Ceylan, İzzet Keribar, Mehmet Günyeli ve Çerkez Karadağ gibi fotoğraf sanatçılarına ait eserler de yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24