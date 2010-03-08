Servet değerinde tablo

T24 - Erol Akyavaş'ın tablosu müzayedede 2 milyon 100 bin TL'ye satıldı. Ressam Erol Akyavaş'ın 1982'de tuvale aktardığı ''Kuşatma'' isimli baş yapıtı, yapılan müzayedede 2 milyon 100 bin liraya satıldı.



Swiss Otel'de Antik A.Ş tarafından düzenlenen ve Olgaç Arta'nın yönettiği müzayedede çağdaş Türk ressamlarına ait 200 eser satışa sunuldu.



Çağdaş sanat eserleri müzayedesinin en değerli ve aynı zamanda 1 milyon 500 bin liralık rekor bir açılış fiyatına sahip olan Erol Akyavaş'ın ''Kuşatma'' tablosu, 2 milyon 100 bin liradan alıcı buldu.



Müzayedede ayrıca Mubin Orhon, Selim Turan, Fahrel Nisa Zeip, Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Abdurrahman Öztoprak ve Ömer Uluç gibi diğer çağdaş Türk sanatçılarının eserleri de satışa çıkarıldı.



Müzayede 200 bin liradan satışa sunulan Mubin Orhon'un ''Kırmızı'' isimli tuval üzerine yağlı boya eseri 240 bin liraya, 200 bin liradan satışa sunulan Burhan Doğançay'ın ''Telefon Kutuları'' adlı eseri de 210 bin liraya satıldı.



Müzayedede Nuri Bilge Ceylan, İzzet Keribar, Mehmet Günyeli ve Çerkez Karadağ gibi fotoğraf sanatçılarına ait eserler de yer aldı.