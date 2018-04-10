Serum yerine yanlışlıkla formalin verilerek 'mumya'lanan genç kadın hayatını kaybetti

Rusya’nın Ulyanovsk kasabasında bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki Yekaterine Fadeyeva, hemşirenin serum yerine formalin vermesi neticesinde canlı canlı mumyalandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fadeyeva, zamanla tüm organlarının iflas etmesi sonucu 5 Nisan günü hayatını kaybetti.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun Kodmsomolskaya Parvda gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre olay 15 Mart tarihinde yaşandı. Anne olmaya hazırlanan Yekaterine Fadeyeva yumurtalıklarında bir kist bulunduğu için Ulyanovsk kasabasındaki hastaneye ameliyata yatmış.

Başarılı geçen ameliyattan sonra genç kadın bakın odasına alınmış. İşte kâbus burada yaşanmış. Nöbetçi hemşire hastaya hata ile serum yerine ölenlerin bedenlerinin muhafaza edilmesi için kullanılan 'formalin' isimli ilacı vermiş. Sabaha karşı acılar içerisinde kıvranmaya başlayan Fadeyeva’yı ziyaret eden doktoru trajik hatayı fark etmiş.

Yaptıkları ilk hatadan ders almayan taşra kasabasındaki hastane yönetimi önce olayı örtbas ederek birkaç gün gizlemiş. Ancak 4 gün sonra durum Rusya Sağlık Bakanlığına iletilerek zavallı kadın Moskova’daki Burnazyan Biyofizik Araştırmalar Enstitüsüne nakledilmiş. Burada Yekaterina Fadeyeva’yı inceleyen uzmanlar değerli zamanın kaybedildiğini söylemiş. Genç kadının midesinden başlayarak tüm iç organları formalin zehrinin etkisiyle bir bir devri dışı kalarak mumyalanmış.

19 Mart tarihinden 5 Nisana kadar yapılan tüm müdahaleler netice vermeyerek 28 yaşındaki Yekaterine Fadeyeva geçen hafta Moskova’da hayatını kaybetmiş.

Rusya’da büyük etki yaratan Ulyanovsk hastanesindeki feci olay şimdi Sağlık Bakanlığı ve savcılık tarafından araştırılıyor. Ulyanovsk hastanesi baş hekimi de görevden uzaklaştırıldı. Hayatını kaybeden genç kadının yakınları ise “İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz” diyerek tepki gösterdi.