Serum bandı yerine yenidoğan bebeğin parmağını kesti

Ambulans helikopterle Konya’ya getirilen minik Cemre’nin kopan parmağı Medicana Hastanesi’nde mikro cerrahi yöntemiyle yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Siirt’te oturan 8 aylık hamile ev kadını 24 yaşındaki Esra Nas, geçen 15 Temmuz günü erken doğumla Cemre Nas’ı dünyaya getirdi. Esra Nas, kızını geçen cumartesi günü kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede minik Cemre’ye sarılık teşhisi konuldu. 1 gün hastanede tedavi altında kalan Cemre, ailenin istediğiyle taburcu edilmek istendi. Taburcu işlemleri devam ederken anne Esra Nas, sağlık görevlilerinin odasına giderek kızının kolundaki serumun çıkartılmasını istedi. İddiaya göre bir erkek sağlık görevlisi de minik Cemre’nin sol kolundaki serumun bandajını makasla keserek çıkartmak isterken sol baş parmağını da kesti. Gözleri önünde bebeğinin parmağı kopan Esra Nas şoka girerken, bebek acil olarak ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Cemre bebek, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans helikopterle Konya’ya Özel Medicana Hastanesi’ne sevk edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, tarafından gerçekleştirilen ve 4,5 saat süren ameliyatın ardından Cemre bebeğin makasla kesilerek kopan parmağı yerine dikildi.

Mikro cerrahi ameliyat

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, ilk kez bu kadar küçük bir bebeğin parmağını diktiğini belirtti. Hastanın yaşı küçüldükçe damar çapının da küçüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Öğün, şunları söyledi:

"Yeni doğan birkaç günlük bebekte hatta prematüre olduğu zaman damar çapı çok daha küçülüyor. Damar yapısı çok ince olduğu için mikro cerrahi aletlerimizle teknik açıdan oldukça güç bir ameliyat gerçekleştirdik. Aletler ve hatta mikroskobun büyütmesi bile maksimumda iken yetersiz kalıyordu. Ama onarımları gerçekleştirip parmağı yerine diktik."

’Dünyada ilk olabilir’

Dünyada böyle bir cerrahi operasyon hiç duymadığını da kaydeden Prof. Dr. Öğün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada ilk mi bilmiyorum ve emin olamıyorum. Ama bu kadar küçük yaşta bir bebeğe replantasyon yapılması varsa bile çok çok az sayıdadır. İlklerden biri olabilir diye düşünüyorum. Hızlı bir tarama neticesinde bulamadım. Tabi ki detaylı araştırma yapmak lazım."

Aile dava açıyor

Anne Esra Nas ise gözleri önünde bebeğinin parmağı kesildiğinde büyük şok yaşadığını belirterek bebeğinin parmağını kesen sağlık çalışanı hakkında dava açtıklarını söyledi. (dha)