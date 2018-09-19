Sertleşme tedavisinde 'şok dalga yöntemi'

Birçok erkeğin sorunu olan sertleşme tedavisinde eskiden sadece ilaç ve ameliyat (protez) seçeneklerini sunabildiklerini belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, hafif ve orta düzeyde sertleşme sorunu olan hastaları son yıllarda “şok dalga” yöntemiyle tedavi edebildiklerini söyledi.

Her erkeğin hayatının bir döneminde sertleşme sorunuyla geçici ya da kronik olarak karşılaşabildiğini söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.Dr. Evren Işık, son yıllarda gelişen teknolojiyle kullanıma giren şok dalga tedavisinin erektil disfonksiyon problemi yaşayan erkeklerde iyileşme sağladığını ifade etti.

Hafif ve orta düzeyde başarılı oluyor

İlişki sırasında penis sertliğini koruyamayan ve ilişki öncesinde sertlik sağlayamayan; bu yüzden kendisinde sertleşme problemi olduğunu düşünen kişilerin bu tedavi için aday olduğunu vurgulayan Dr. Işık, “Hastanın şok dalga tedavisine ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için detaylı kan tetkikleri ve renkli doppler ultrasonun yapılması gerekiyor. İlk yaptığımız ultrason sonucunda ileri düzeyde sertleşme problemi tespit edilen hastalara şok dalga tedavisi önerilmiyor. Bu hastalara protez cerrahisi uygulamak gerekiyor. Yapılan değerlendirmeler neticesinde hafif ve orta düzeyde sertleşme problemi yaşayan erkeklerde şok dalga tedavisi başarılı oluyor” dedi.

Sigara içmeyenlerde daha başarılı



Özellikle şeker hastalığı bulunmayan, kronik sigara içicisi olmayan ve kan yağları ideal seviyelerde seyreden erkeklerde başarı oranının çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Işık, “Bu tedavi hastanede yatışı gerektirmeden yapılıyor ve 6 seansta tamamlanıyor. 15’er dakika süren seanslar sırasında hasta ağrı veya acı hissetmiyor. Seans aralarında 2-3 gün boşluk oluyor ve genellikle haftada iki seans uygulama öneriliyor. Kişi işlemden hemen sonra günlük aktivitelerine dönebiliyor. Ayrıca kişiler şok dalga tedavisi sürecinde cinsel aktivitelerine de devam edebiliyorlar” diye konuştu.

Kötü alışkanlıklar, tedaviyi geriletebilir

Hastaların tedaviden sonraki bir ay içerisinde olumlu sonuçlar bildirdiklerini kaydeden Dr. Işık, “Özellikle orta düzeyde sertleşme sorunu olan hastalara şok dalga ve kısa süreli ilaç tedavisini paket tedavi şeklinde uyguluyoruz. Hastalar şunu bilmeliler; tedavi bitişinde olumlu sonuçlar alınsa dahi kişi sigara içer, kilo alır ve hareketsiz hayata geçiş yaparsa şok dalga tedavisinin olumlu sonuçlarında gerileme olabilir” dedi.

Özellikle hafif düzeyde ve yeni başlangıçlı sertleşme problemi tespit edilen birçok hastaya protez tedavisi önerildiğini belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı, ‘’Bu hastalar bize başvurduğunda protez adayı olmadığını görüyoruz. Özellikle bu hastalara şok dalgası tedavisi uyguluyoruz. Tedavi sonrası birçok hastanın sertleşme fonksiyonu daha iyi duruma geliyor. Yani artık şok dalga tedavisi, hastaları uzun dönemde protez operasyonuna götürmekten kurtaran bir tedavi alternatifi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor” ifadesini kullandı.



Dr. Işık, sertleşme problemi olan erkeklerin şok dalga tedavisinden gerçek anlamda sonuç alabilmeleri için bilimsel çalışmalarda kullanılan ve olumlu sonuçlar alındığı belirlenen cihazları tercih etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.