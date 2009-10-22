Sertap ve Demir gönüllü AB elçisi olacak

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, sanatçılar Sertab Erener ile Demir Demirkan'ın Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin AB İletişim Stratejisinin gönüllü elçileri olmayı kabul ettiklerini belirterek, "Kendilerinin diğer sanatçılarımıza, Avrupa ve dünya çapında çalışmalar yapan bütün sanatçılarımıza ilham kaynağı olacaklarını ümit ediyorum" dedi.Bağış, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Sertap Erener ve besteci müzisyen Demir Demirkan'ı makamında kabul etti.Erener ve Demirkan ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu ifade eden Bağış, "Sertap, aynı zamanda benim gibi Siirtli ve İstanbullu, hemşehrim, arkadaşım. Demir de sevdiğimiz bir arkadaşımız, sanatçımız. Ama bu özelliklerinin dışında onların burada olmalarını anlamlı kılan özellikleri var" diye konuştu.Bağış, Erener ve Demirkan'ın Türkiye'nin Avrupalı kimliğini tartışmaya çalışanlara en güzel cevabı verdiklerini vurguladı.Sertap Erener de 2 yıl önce Bakan Bağış'ın destek verdiği büyük bir dünya projesine başladıklarını, 2 hafta önce gruplarının yeni albümünün Türkiye'de çıktığını ifade ederek, "Çalışmalarımız sürüyor. Vereceğimiz konserlerde böyle bir sorumluluğu alıp biz Avrupalıyız demek için iyi bir fırsat olacak. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Besteci müzisyen Demir Demirkan Bağış'ın kendilerine verdiği desteğe teşekkür ederek, şunları söyledi:"Böylesine güzel sözleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanından duymak insanın koltuklarını kabartıyor. 'Kör göze parmak' demeden vereceğimiz mesajlarda, 'biz zaten Avrupalıyızı vurgulayacağız. 'Biz de Avrupalıyız bizi de alın diye bir süreç değil bu', biz zaten öyleyiz diyecek mesajları vermek için doğru işleri yapıp, iyi ve kaliteli müziği Türkiye'den Avrupa'ya taşımak yapılabilecek en iyi elçilik görevlerinden biridir."