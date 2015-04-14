Sertap Erener 'çocuk gelinler' için söyledi, Güler Sabancı gözyaşlarını tutamadı

Sabancı Vakfı'nın "Çocuk Gelin Olmasın" projesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, söz ve müziğini Sezen Aksu ve Sertap Erener'in yazdığı "Kız Leyla" şarkısı için ünlü yönetmen Çağan Irmak tarafından çekilen klibin tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 'Kız Leyla' şarkısındaki emeklerinden dolayı Sertap Erener'e, Sezen Aksu'ya ve Çağan Irmak'a teşekkür etti. Klibin gösterimi sırasında Güler Sabancı'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının geliştirilmesi ve toplumsal hayata eşit şartlarda katılmaları için yıllardır çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı, çocuk evlilikleri sorununun çözümüne de öncülük ediyor. Sezen Aksu ve Sertab Erener’in birlikte yaptıkları ve Sabancı Vakfı’na armağan ettikleri “Kız Leyla” şarkısının video klibi yayına girdi.

Sabancı Vakfı, usta yönetmen Çağan Irmak’ın imzasını taşıyan kliple Türkiye’nin her köşesine “Bırakın çocuklar çocuk kalsın, gelin olmasın” diyecek.

Toplantıda gösterimi yapılan klibe ilişkin video şöyle:

Kız Leyla şarkısına çekilen klibin ilk gösterimi için bir araya gelen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Sertab Erener, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesi sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında “Kız Leyla” şarkısını ilk kez Sabancı Vakfı Filantropi Semineri’nde dinlediklerini vurgulayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, şunları söyledi:

"Ben bu şarkıyı her dinlediğimde duygulanıyorum. Bugün bu şarkının yeni bir aşamaya gelişini hep beraber paylaşıyoruz. Bu şarkı hepimizin şarkısı oldu. Sevgili Çağan Irmak, klibin gönüllü yönetmenliğini üstlenmeye talip oldu. Sevgili Sertab’a, sevgili dostum Sezen’e ve Çağan Irmak’a çok teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir konuyu sanat yoluyla ele aldıkları için, toplumsal bir sorunun çözümüne destek oldukları için kendilerini kutluyorum”.

'Kız çocukları gelin olmasın, çocukluklarını yaşasın'

Sabancı Vakfı’nın kadınların yaşadıkları sorunlar hakkında toplumun farkındalığını geliştirmeye, kadınları cesaretlendirmeye çok önem verdiğinin altını çizen Güler Sabancı, şöyle devam etti:

”Çocuk evliliklerinin önüne geçmek için küresel, ulusal ve yerel düzeyde müdahalelerin desteklenmesinin önemine inanıyor, bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Leyla’ların hikayeleri toplumumuzun en derin yarası. Kız çocuklarının haklarını korumak için bu konuyu gündemde tutmalıyız. Sanatçılardan basın mensuplarına, sivil toplum örgütlerinden siyasilere toplumun her kesiminin bu konuda verecek desteği var. Türkiye’nin her yerinde televizyonda, sosyal medyada yayınlanacak bu klibin, sorumluluklarımızı hatırlamamız açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. İstiyoruz ki kız çocukları gelin olmasın, çocukluklarını yaşasın. En azından 18 yaşına kadar eğitim alsınlar ve sonra kendi hayatları için kendi kararlarını versinler.”

'Erken yaşta evlilik suçtur. Susmak suça ortak olmak demektir'

Çocuk gelinlerle ilgili verileri paylaşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Kızların çocuk yaşta evlendirilmesinde ekonomik koşullar, eğitime erişimde yaşanan engeller, toplum baskısı, gelenekler, görenekler, dini inanışlar gibi birçok faktör rol oynuyor. Gelişmekte olan ülkelerde her 3 kız çocuğundan biri 18 yaşın altında, her 9 kız çocuğundan biri 15 yaşından önce evlendiriliyor. Önlem alınmazsa, dünyada 2050 yılına kadar 1,2 milyar kız çocuğunun 18 yaşından önce evleneceği tahmin ediliyor. Oysa uluslararası sözleşmelerde 18 yaşından küçükler, çocuktur” dedi.

Susarak herkesin suça ortak olduğunu belirten Koyunsağan, “Zorunlu eğitimin takibi ciddi bir şekilde yapılmalıdır. Bu konuda ailelere ve Milli Eğitim Müdürlükleri’ne önemli roller düşüyor. Erken yaştaki evliliklerle ilgili davalar takip edilmeli ve medyada yankı bulmalıdır” diye konuştu.

Elif Şafak’ın İngilizce yorumuyla Kız Leyla Türkiye sınırlarını aşacak

Toplantıda söz alan Sertab Erener ise “Sezen Aksu ile sohbetimiz sırasında kendiliğinden ortaya çıkan Kız Leyla şarkısını toplumla paylaşma düşüncesiyle Güler Sabancı’yı aradığımız geceden bugüne, Sabancı Vakfı’nın projeyi sahiplenmesi sayesinde geldik. Bu klip bu işin ilk adımı. Bu şarkı Türkiye’nin bütün hücrelerine girmek durumunda. Toplumsal bir sorun gibi gözüken çocuk gelinler sorunu aslında kadın erkek herkesin bireysel sorumluluk hissetmesi ve sahiplenmesi gereken bir konu” diye konuştu.

Erener, bu konuyla ilgili Sabancı Vakfı’yla ortak çalışmalar yapacağını açıklayarak "Umarım buradan yola çıkarak Anadolu’nun derinlerine ulaşan bir farkındalık yaratırız. Ancak bu sorun sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sorunu. Elif Şafak şarkının Türkiye sınırlarının dışına ulaşması için Kız Leyla’nın İngilizce yorumunu hazırlıyor. Böylelikle çocuk gelinler sorununu küresel boyutta gündeme taşıyacağız” dedi.

Sabancı Vakfı’nın kadın hakları konusunda çalışmaları

Sabancı Vakfı kadınların şiddete uğramadığı, eğitime ulaşmakta engellerle karşılaşmadığı, mecliste daha fazla kadının yer aldığı bir ülke ve toplum için çalışmalar yapıyor.

Kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması hedefiyle Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki projelerini destekliyor. Birleşmiş Milletler Ortak Program ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik adımlar atan Vakıf, yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlıyor; lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artıracak eğitimler veriyor ve bu sayede öğrencilerin de bu bilinci edinmesini hedefliyor. Fark Yaratanlar programıyla ise toplumsal gelişimi sağlamaya bireylerin aktif katılımını destekliyor. Seçilen Fark Yaratan projelere hibe vererek geliştirilmesine destek oluyor.

Sabancı Vakfı, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için yapılan çalışmaları uluslararası arenaya taşıyor, uluslararası gelişmeleri de ulusal düzeyde tartışmaya açıyor. “Girls Not Brides” platformuna katılan Vakıf, “Çocuk evlilikleri” konusundaki mücadelesini küresel boyutta sürdürüyor.

Tüm bunların yanı sıra ülkenin dört bir yanında hizmete sunduğu kalıcı eserlerle de kadın haklarının geliştirilmesini sağlayacak adımlar atıyor. Bugüne kadar 17 ilde açtığı 20 kız yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kaldırmasında köklü ve uzun vadeli sonuçlar yaratmaya çalışıyor.