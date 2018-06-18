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Spor

Sertaç Üngör, güreşte Avrupa şampiyonu

BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sertaç Üngör, güreşte Avrupa şampiyonu oldu

18 Haziran 2018 13:51

BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sertaç Üngör, güreşte Avrupa şampiyonu oldu.
Macaristan’ın Gyor kentinde 14-15 Haziran’da tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Schoolboys (15 yaş altı) Serbest Güreş Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sertaç Üngör, 85 kilogramda Rus rakibi Aleksandr Grishin’i 3-0 mağlup ederek altın madalyayı elde etti. Müsabakanın ardından İstiklal Marşı’nı okutmanın büyük onurunu yaşayan küçük sporcu, sevincini teknik heyetle yaşadı. Üngör, aldığı sonuçla salonda bulunan sporseverlerden büyük alkış aldı.

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