Sertab'ı küstürdüler

T24 - Önümüzdeki günlerde Amerika'ya gidecek olan ve birkaç ay sonra da yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan pop müziğin ünlü ismi Sertab Erener, önceki akşam İzmir'de konser verdi.





Kapılarını bu sezon açan Lou Jain Club, bu özel gece için zemin kattaki barın üst kısmına bir haftada özel bir sahne sahne yaptırdı. Son çıkardığı iki single albümündeki parçalarıyla geceye başlayan Erener, mekan içerisindeki sigara dumanından rahatsız olunca müşterileri uyardı. Bazı müşteriler kendisini alkışlayarak desteklerken, bazıları da gizli gizli sigara içmeye devam etti.



Vatan'ın haberine göre, durumun farkına varan ünlü popçu, ikinci şarkının başında mikrofonu bırakarak sahneyi terk etti. Kısa süre sonra kızgın yüz ifadesiyle yeniden sahneye dönen Sertab Erener, bir kez daha dinleyicilerini uyararak, "Sigara sağlığıma dokunuyor ve beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Daha önce de aynısı oldu. Lütfen sigaralarınızı söndürün ya da gidin dışarıda için. Şurada bir saat içmeden duramıyor musunuz. Farz edin ki uçağa bindiniz ve uçakta konser var. 1,5 saat boyunca sigara içmemeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde devam edersek çok gergin bir gece yaşarız. Ne ben eğlenebilirim ne de siz" dedi.



Konuşmanın ardından şarkısına devam eden Sertab Erener, biryandan da gizli gizli sigara içenleri tespit etmeye çalıştı. Kalabalık bir gecede sahneye çıkan ünlü popçuyu dinleyenler arasında, bir iş görüşmesi için prodüktörü Mehmet Kavasoğlu ile birlikte İzmir'e gelen ünlü yönetmen Sinan Çetin de vardı.





