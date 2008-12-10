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Sertab'ı gıcık eden soru

Sertab Erener, katıldığı programda kendisini gıcık eden ve bir çok sanatçının da sinir olduğu soruya tepki gösterdi.

10 Aralık 2008 02:00

Sertab Erener, katıldığı programda kendisini gıcık eden ve bir çok sanatçının da sinir olduğu soruya tepki gösterdi.

'Kürşat Başar'la' programına konuk olan Sertab Erener, kendisini en gıcık eden soruya değindi. Bütün artistlere, ressamlara, müzisyenlere, sanatçılara 'Niye böyle yaptın?, Niye müzik yapıyorsun?' gibi sorular sorulduğunu anlatan Sertab Erener, bu tarz sorulardan hiç hoşlanmadığını söyledi.

Erener, "Yapılan her işin müzik olsun, resim olsun, heykel olsun bir sanatçıya 'Niye böyle yaptın?' demek dünyanın en beni gıcık eden, rahatsız eden sorusu" dedi.

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