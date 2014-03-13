Sertab Erener'in evlilik dışı ilişkisi hükümetten tepki mi aldı?

Hürriyet gazetesi yazarı, Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısının bir bölümünde Sertab Erener'in yurt dışında yaşamaya karar vermesinin nedenini yazdı. Erener'in evlilik dışı ilişkisine hükümet kanadaından 'tepki' geldiği için yurt dışında yaşama kararı aldığını ileri süren Semercioğlu, "Gezi Parkı olaylarının tüm sıcaklığıyla yaşandığı günler, Sertab da 'Siyasi olarak doğru olmaz' yanıtını vermiş. hükümetin o dönem önemli isimlerinden biri de, 'Biz de sizin evlilik dışı ilişki yaşamanızı doğru bulmuyoruz ama sesimizi çıkarmıyoruz Sertab Hanım' türü bir yanıt verdi" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet Kelebek ekinde "Unutmamalı başlığıyla" ( 13 Mart 2014) yayımlanan yazısnın "Sertab’ı Chicago’ya kaçıran neden" bölümü şöyle:

Sertab Erener, sevgilisi Demir Demirkan’la birlikte bir süredir Chicago’da yaşıyor.

Oraya yerleştiler.

Buradan uzak kalmak istediler...

Zaten burada da birlikte eve kapanıp müzik yapıyorlar, felsefe, hayat tartışıyorlardı uzun uzun...

Bu hayatlarını Chicago’ya taşıdılar şimdi...

Birlikte konserlere gidiyorlar...

Yeni albüm çalışıyorlar...

Müzikal hazırlıyorlar...

Müzikal yönetmeni ve yazarı David Bell’le buluşup, müzikal konusunda fikirler alıyorlar...

Kısa bir süre önce Türkiye’ye geldi Sertab. Müzik çalışmaları için geldi, arada “Yalan Dünya”ya konuk oldu ama yeniden dönecek Chicago’ya.

Bir de saçlarını kısaltmış...

Peki Sertab’ı Chicago’ya kaçıran neden ne?

Ne yazık ki ülkenin içinde bulunduğu halet-i ruhiye...

Geçenlerde de yazdım, insanların kafasında ciddi şekilde ülke nereye gidiyor sorusu var, “Yurtdışında ne yapabiliriz?”i sormaya başladılar kendi kendilerine...

Bu korkunç bir psikoloji.

İşte Ekşi Sözlük bile “Bu yasaklarla baş edemeyiz” diyerek yurtdışına taşınmayı düşünüyor.

Sertab Erener’i de yurtdışına taşıyan bu nedenler.

Bunu kendisine ilk olarak düşündüren, geçen haziran ayında Mersin’de yapılan Akdeniz Olimpiyatları olmuş.

Olimpiyatlarda sahneye çıkması istenmiş Sertab’dan.

Gezi Parkı olaylarının tüm sıcaklığıyla yaşandığı günler, Sertab da “Siyasi olarak doğru olmaz” yanıtını vermiş ve Akdeniz Olimpiyatları’nda sahneye çıkmayacağını söylemiş.

Hükümetin o dönem önemli isimlerinden biri de, “Biz de sizin evlilik dışı ilişki yaşamanızı doğru bulmuyoruz ama sesimizi çıkarmıyoruz Sertab Hanım” türü bir yanıt vermiş.